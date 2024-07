Mentőt kellett hívni Vitray Tamáshoz

A legendás televíziós rengeteg interjút készített, és sokkal ritkábban ad. Vitray Tamás ezúttal a hot! magazin újságírójával kivételt tett, és a beszélgetés folyamán elképesztő eseményről számolt be!

Vitray Tamás elképesztő történetet mesélt el – Fotó: Trenka Attila

A hot! újságírója a lakásuk nappalijában ült szemben Éva asszonnyal és Vitray Tamással. Elsőként azt kérdezte a legendás riportertől, hogyan érzi magát az új házasságában, öt év agglegénylét után.

– Ami a házaséletet illeti, a mostani a negyedik, tehát ebben van némi tapasztalatom. Nézze, egy idős ember pontosan tudja, hogy mennyit változtak az évekkel a szokásai, és mennyi az, amiben óhatatlanul alkalmazkodnia kell. Én azt hiszem, nem vagyok raplis, ezt javamra írom, másrészt Éva olyan mértékig vigyáz rám, hogy csak nehezen tudom elhitetni vele, hogy még be tudok szállni az autóba, meg ki is belőle, és el is tudom vezetni, ha kell.

Nem kell engem pátyolgatni, de azért megsúgom: gyakorta jólesik.

Vitray Tamás balesete

Különben régóta ismerik egymást, de a legutóbbi találkozásuk a véletlen következménye. Tamás kilépett a lakása házának kapuján, Éva pedig hasonlóképpen az övékén. „Hát maga hogy kerül ide?” – kérdezte Éva. „Én itt lakom” – felelte Tamás. Így kezdődött…

– Voltaképpen a különös ebben már az is, hogy teljesen más útról indultunk egy szabad pályának – folytatja Éva. – Én az operaénekesi pályán léptem a közönség elé, Tamás a tévé dobozából vált ismertté. Több minden mégis közös volt. Például a komolyzene, kiváltképp az opera iránti rajongás, meg a hivatással együtt járó – talán szabad így mondanom – szinte kötelezően magas fokú hiúság.

– Ez bizony igaz, néha úgy érzem, a koromhoz már nem is illik ez igazán – folytatja Tamás.

Most is épp, hogy hazaérkeztünk a kórházból, miután egy hete elestem a szobában, és jól bevertem a fejem, és a könyvespolc széle jó ötcentis vágást ütött a fejemen.

– Én berohantam – folytatja Éva –, ő éppen tápászkodott, és akkor láttam, hogy jócskán ömlik a vér a fejéből. Bizony mentőt hívtam. A kórházban két tetanuszinjekció és öt öltés volt a jutalma.