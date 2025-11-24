Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ámulatba ejtő szépség: Viczián Viktória fekete szaténban jelentkezett be

Viczián Viktória
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 21:30
miss hungaryszépségkirálynő
Az egykori szépségkirálynőnek még a pizsamája sem mindennapi.
Bors
A szerző cikkei

Egykori szépségkirálynő, Viczián Viktória ezúttal pizsamában posztolt magáról friss fotót. 

Az egykori szépségkirálynő pizsamában jelentkezett be
Az egykori szépségkirálynő, Viczián Viktória pizsamában jelentkezett be (Fotó: Mate Krisztian)

A hétfő reggeli kép, amellyel megajándékozta rajongóit, tökéletesen mutatja, hogy semmit sem veszített szépségkirálynői aurájából.

Viktória egy összeillő, fekete szatén pizsamában pózolt a tükör előtt vörösesbarna hajával, sminkje pedig már elkészült a bejelentkezés idejére.

A rajongók azonnal ellepték a komment szekciót:

Viki, ámulatba ejtő szépség vagy!

- írta egyikük.

A 2017-es Miss Earth Hungary győztesének már közel 60 ezer követője van a közösségi oldalán.

Az egykori szépségkirálynő hétfő reggeli ajándéka 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu