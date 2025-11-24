Ámulatba ejtő szépség: Viczián Viktória fekete szaténban jelentkezett be

Egykori szépségkirálynő, Viczián Viktória ezúttal pizsamában posztolt magáról friss fotót.

Az egykori szépségkirálynő, Viczián Viktória pizsamában jelentkezett be (Fotó: Mate Krisztian)

A hétfő reggeli kép, amellyel megajándékozta rajongóit, tökéletesen mutatja, hogy semmit sem veszített szépségkirálynői aurájából.

Viktória egy összeillő, fekete szatén pizsamában pózolt a tükör előtt vörösesbarna hajával, sminkje pedig már elkészült a bejelentkezés idejére.

A rajongók azonnal ellepték a komment szekciót:

Viki, ámulatba ejtő szépség vagy!

- írta egyikük.

A 2017-es Miss Earth Hungary győztesének már közel 60 ezer követője van a közösségi oldalán.

