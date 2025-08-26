Lecsúszott a ruha pántja, hatalmasat villantott Viczián Viktória

Viczián Viktória előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Legutóbb bikiniben kápráztatta el a közel 100 ezres rajongótáborát.

Viczián Viktória lenge fotója láttán olvadoznak a rajongók Fotó: Mate Krisztian

A korábbi szépségkirálynő most egy minden eddiginél bevállalósabb fotóval jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken Viczián Viktória egy lenge, áttetsző szettben látható, az izgalmakat pedig tovább fokozza, hogy a válláról lecsúszik a ruhájának a pántja.

Végtelen nyár

- olvasható a korábbi szépségkirálynő posztjában.

Mutatjuk a káprázatos fotót Viczián Viktóriáról: