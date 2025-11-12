„Van egy bejelentésem” – A Kísértés sztárja, Török Timi gömbölyödő hasat villantott

Egyetlen poszt is elég volt ahhoz, hogy azonnal felkapja a fejét, aki Török Timi Instagram bejegyzését látta. Gömbölyödő hasát simogatva jelezte, fontos megosztani valója van a rajongóival.

Török Timi úgy érezte, ezt a gömbölyödő pocit érdemes megmutatni (Fotó: Mediaworks Archív)

Török Timi nyilvánosan is bejelentette

Török Timi Kísértés 2025-ös évadának egyik szereplője nem mindennapi videót tett közzé ma reggel:

Van egy bejelentésem

– írta a videó elején, majd mosolyogva megsimogatta a hasát. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, vajon tényleg úton van-e a baba, hiszen a kamera előtt egyértelműen gömbölyű pocakot villantott. A kommentszekcióban záporozó gratulációk azonban mégis elmaradtak. És hogy mi ennek az oka? A videó végén jött a csavar: Timi csak viccelt, és bevallotta, hogy csupán „alaposan bereggelizett”.

A fiatal influenszer később elárulta, hogy a humoros poszttal nem más volt a célja, mint felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos néha megállni, és időt szakítani önmagunkra. „Végre volt időm reggelizni” – írta nevetve a poszt végére.

Török Tímea a Kísértés 2025 szereplők közül egyébként az egyik legmeghatározóbb személyiség volt: korábban őszintén beszélt arról, hogy jelenleg nem célja a családalapítás. „Ráérek családot alapítani” – mondta korábban, hozzátéve, hogy szeretne előbb önmagával teljesen rendben lenni, mielőtt belevág egy új fejezetbe.

Az utolsó tűzceremónián Máté eljegyezte Timit (Fotó: TV2)

Komoly terveik vannak

A Török Tímea Kísértésbeli szerepvállalása igazi érzelmi hullámvasút volt számára: a műsor során párjával, Mátéval együtt küzdöttek meg a kísértésekkel, és végül ők voltak az egyetlen páros, akik együtt maradtak. A fináléban Máté megkérte Timi kezét, ő pedig igent mondott – az esküvőt 2026 nyarára tervezik.

Timi elmondása szerint a legnagyobb próbatétel nem más férfiak közeledése volt, hanem az, hogy önmagával őszintén szembenézzen: mit akar, és mire van szüksége egy kapcsolatban. A Kísértés realityben való részvétele megerősítette benne, hogy nem kell kapkodni – a szerelem és a családalapítás megvárják, ha közben önazonos marad.

Török Tímea tehát nem babát vár, de ami késik, nem múlik. És ha ez nem is a „nagy bejelentés” volt, amit sokan elsőre hittek, a fiatal szépen, sorjában építkezik a párjával való közös életében.