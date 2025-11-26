Tiv Tivy megszólalt a drogokról: „Rengeteg énekes, előadó ezt reklámozza"

A kormány újabb szigorítást vezetett be a drogtörvényben, és ez a lépés nem is meglepő: egyre több a baj, az utcákon és a szórakozóhelyeken is sokan küzdenek a szerhasználat következményeivel. Erről mondta el véleményét nekünk Deák Tivadar, azaz Tiv Tivy, a népszerű vlogger és a The Malna’s influenszer ügynökség vezetője, aki saját tapasztalataiból kiindulva mára küldetésének tekinti, hogy tiszta, példamutató emberekkel dolgozzon együtt, és távol tartsa magát mindattól, ami rombolhatja a környezetét.

Tiv Tivy ügynöksége teljes mértékben ellenzi a drogfogyasztást és bármiféle drogbotrányt (Fotó: Tiv Tivy)

Tiv Tivy a drogmentes szórakozásban hisz

Tivy jelenleg egy hatalmas volumenű party-sorozaton dolgozik, amelyhez komoly nemzetközi nevek is csatlakoznak.

Egy partysorozatot csinálunk, ahová például Sean Paul és Shaggy is érkezik hamarosan. Fontos, hogy olyan influencereket foglalkoztassunk, akik tiszta életet élnek. Nálunk kizáró ok a szerhasználat, botrányos életvitel

– árulta el. A rendezvénysorozat party-hajóval, extra látvánnyal és lenyűgöző produkciókkal készül, és Tivy szerint óriási mérföldkő számára a Hype X-szel való együttműködés is, mert nemcsak szakmai lehetőség, hanem jó ügy is bizonyítani, hogy lehet bulizni drogok nélkül.

Ezért gondolja járhatatlan útnak

A vlogger nem kertelt, amikor saját tapasztalatairól kérdezzük.

A drog egy járhatatlan út, sajnos nagyon sok ismerőm csinálta. Elveszítik az ítélőképességet, nem lehet velük együtt dolgozni, élni

– mondta őszintén. Úgy véli, a helyzet egyre súlyosabb, és a mindennapi életben is szembesül vele: „Nagyon sokan vannak az utcán, fóliáznak. Egyre többen, az a szomorú ebben”. Szerinte a média és a zeneipar is sok felelősséget visel, mert egyes előadók rossz példát mutatnak: „Rengeteg énekes, előadó pedig ezt reklámozza, ami nagyon káros. Inkább arról beszélnének, hogy ez nem jó ez gyerekek, lehet anélkül is nagy csillaggá válni” – szögezte le.

Tiv Tivy TikTok-os népszerűségét a szórakoztatás mellett a fontos ügyekre való figyelemfelhívásra is használja (Fotó: Kovács Dávid)

Óvja a családját

Tivy ügynöksége tehát vállaltan drogmentes, és ez nemcsak elv, hanem feltétel is minden együttműködésnél. A Hype X-szel közös projektben külön kikötés volt, hogy ne dolgozzanak szerhasználattal küzdő influencerekkel. De számára ez nemcsak munka, hanem személyes ügy is: családapa, aki mindennél jobban óvja szeretteit. Hét éves kislánya, Tiffany Loretta miatt is szigorú elveket követ: „Abszolút abban a szellemben neveljük, a jövőben is abban fogjuk, hogy ezeket a dolgokat kerülje el, a családomat is elzárom ettől, nem akarom, hogy ez bármilyen szerepet vállaljon” – zárta a gondolatait.