Cuki: Till Attila kutyusával hangolódik az adventi időszakra - Fotó

Till Attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 09:30
adventcuki
Hétfőn beköszönt a december, az év utolsó hónapja. Till Attila is izgatottan várja az adventi időszakot.

Till Attila elképesztő cuki videót osztott meg az Instagramon, ahol kifejti mennyire izgatott, hogy nem sokára beköszönt a december. Kiskedvencének újságolta a hírt, aki hát mondjuk azt, hogy a simogatást jobban élvezte, mint a karácsonyi híreket.

Till Attila már izgatottan várja a decembert.
Till Attila már izgatottan várja a decembert.
Fotó: Szabolcs László

Till Attila Dubi nevű kutyájával osztotta meg az örömét

Hétfőn hivatalosan is december, ami csak egyet jelent, megkezdődik a karácsonyi időszak, az év legszebb időszaka. Természetesen a sztárok is várják már, hogy az év végi utolsó hajrá kezdetét vegye, melynek csúcspontja természetesen a karácsony. Ördög Nóráék például nem rég egy korábbi dalukat osztották meg, ezzel hangolódva az előttünk álló karácsonyi időszakra, és most Till Attila a TV2 műsorvezetője is csatlakozik a készülődők sorához.

Bár a videóban egyelőre nem látszott semmi karácsonyi hangulatú tárgy vagy dekoráció, a videónak azonban egy fontos szereplője van, és nem a műsorvezető az. Ő nem más, mint Tilláék szeretett kutyusa Dubi, aki a kanapén heverészik, miközben Tilla izgatottan mondja neki, hogy nem sokára itt a december és megkezdődik a karácsonyi készülődés.

Dubika, súgok valamit, mindjárt december. Nagyon jó lesz! 

- mondta a műsorvezető a házikedvencének, akit látszólag nem nagyon izgat a december közeledésének ténye, jobban élvezi gazdája simogatását.

Az adventi hangolódás tehát lassan a sztároknál is elkezdődik, és ha mi is egy kis pluszra vágyunk, érdemes Budapest legszebb karácsonyi vásárait meglátogatni, ahol garantált a hamisítatlan adventi hangulat.

 

