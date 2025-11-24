Kiakad a cukiság faktor: így hangolódik Ördög Nóra a karácsonyra

Ördög Nóra és férje, Nánási Pál már tűkön ülve várják, hogy végre megérkezzen a karácsony. Annak érdekében, hogy kicsit már most ráhangolódjunk a szeretet ünnepére, egy elképesztő aranyos videót osztottak meg.

Ördög Nóra már nagyon várja a karácsonyt férjével és két gyermekével / Fotó: Szabolcs László

Ördög Nóra és családja carpoollal várják a karácsony

Már csak egy hónap és itt a karácsony. Ilyenkor érezzük igazán azt, hogy az év vége és a szeretet ünnepe már javában az ajtónkon kopogtat. Nincs ez másként Ördög Nóra családjában sem, akik már nagyon várják, hogy végre megérkezzen a szeretet ünnepe.

A házaspár az Instagramon osztotta meg meg egy régebbi dalukat, melynek dalszövegét Ördög Nóra írta, és olyan énekesek adják elő, mint Wolf Kati, Kocsis Tibor, és Feke Pál. A dal igazán hozza a hamisítatlan karácsonyi hangulatot, melynek videóklipjét egy autóban forgatták.

Egy hónap múlva ilyenkor SZENTESE! Megkezdődött a visszaszámlálás, úgyhogy hangolódjunk egy kicsit az egyik karácsonyi dalunkkal!

