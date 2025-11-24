Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiakad a cukiság faktor: így hangolódik Ördög Nóra a karácsonyra

Ördög Nóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 21:05
nánási pálkarácsonyi sláger
Már csak egy hónap, és végre megérkezik az év legszebb ünnepe. Ördög Nóra és családja így várja a szeretet ünnepét.

Ördög Nóra és férje, Nánási Pál már tűkön ülve várják, hogy végre megérkezzen a karácsony. Annak érdekében, hogy kicsit már most ráhangolódjunk a szeretet ünnepére, egy elképesztő aranyos videót osztottak meg.

Ördög Nóra már nagyon várja a karácsonyt férjével és két gyermekével.
Ördög Nóra már nagyon várja a karácsonyt férjével és két gyermekével / Fotó: Szabolcs László

Ördög Nóra és családja carpoollal várják a karácsony

Már csak egy hónap és itt a karácsony. Ilyenkor érezzük igazán azt, hogy az év vége és a szeretet ünnepe már javában az ajtónkon kopogtat. Nincs ez másként Ördög Nóra családjában sem, akik már nagyon várják, hogy végre megérkezzen a szeretet ünnepe.

A házaspár az Instagramon osztotta meg meg egy régebbi dalukat, melynek dalszövegét Ördög Nóra írta, és olyan énekesek adják elő, mint Wolf Kati, Kocsis Tibor, és Feke Pál. A dal igazán hozza a hamisítatlan karácsonyi hangulatot, melynek videóklipjét egy autóban forgatták.

Egy hónap múlva ilyenkor SZENTESE! Megkezdődött a visszaszámlálás, úgyhogy hangolódjunk egy kicsit az egyik karácsonyi dalunkkal!

- írták az Instagram-bejegyzésükben.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu