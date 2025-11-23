Nótár Mary kifakadt a Sztárban Sztár élő adása előtt: ez ad neki erőt

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 17:30
Sztárban Sztár All StarsNótár Mary
Nótár Mary azt mondja, sosem volt még ilyen kitartó, még az iskolában sem, mint a TV2 sikerműsorában. A Sztárban Sztár All Stars versenyzőjének minden perce be van osztva, mindent alárendel annak, hogy minél tökéletesebb produkciót tegyen a színpadra, a zsűri és a nézők elé.
A népszerű énekesnő úgy vágott neki az ország házibulijának, hogy reménykedik benne, minél tovább jut. Nótár Mary most pedig már abban bízik, hogy ott lesz a Sztárban Sztár All Stars döntőjében. 

A Sztárban Sztár színpadán Szandi nagyon megdícsérte Nótár Mary-t amikor őt alakította.
A Sztárban Sztár All Stars versenyzője, Nótár Mary a Szandi alakításától félt a legjobban eddig (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Sztárban Sztár: Nótár Mary a nézők szeretetébe kapaszkodik

Hihetetlen, hogy repül az idő, de ma már az ország legnagyobb házibulijának a 12. élő adásához érkeztünk. A Sztárban Sztár All Stars versenyzői egész héten gőzerővel készültek, mindenki két szóló produkcióval lép színpadra, hogy elvarázsolja a műsor zsűrijét és a nézőket. Nótár Mary először Cserháti Zsuzsa bőrébe bújik majd, ami nem tagadja, hatalmas kihívás. 

„Cserháti Zsuzsa szerintem Magyarország egyik legkiemelkedőbb női hangja, egy olyan ikon, akit szinte lehetetlen utánozni – mondta feladatáról lapunknak a roma énekesnő. „Nagyon feladta a leckét, mert nagyon egyedi a hangja, bevallom most is rengeteget gyakoroltam, próbáltam, hogy a levegővételét is levegyem. Nehéz dolgom van azért is, mert őt és a dalait mindenki ismeri, szereti, mindenkinek ott van a fülében, itt nem lehet és nem is szeretnék hibázni.

Mary korábban, amikor Márti dalát énekelte a műsorban, megfogadta családjának, hogy ha vége a Sztárban Sztárnak, sokkal több időt fog velük tölteni, igyekszik majd visszavenni a kemény tempóból, amit magának diktál. 

De amíg tart a műsor, mindent alárendelek. Az elején csak reménykedni mertem benne, hogy a végéig eljutok, most már szeretném végig vinni. Megígértem magamnak és be is tartom, hogy ezért mindent megteszek, maximálisan felkészülök minden produkcióra. Mindenki egyre fáradtabb, én is van, hogy csak egy-két órát alszom. De mindig erőt ad az a szeretet, ami árad felém a műsor óta a közösségi oldalaimon, egyszerűen hálás vagyok, az ő visszajelzésük a legfontosabb. Persze szeretnék a szigorú zsűrinek is megfelelni, na meg saját magamnak is. Bevallom, kapaszkodom a nézők, rajongók szeretetébe, az ad, adott mindig erőt, ha padlón voltam is, engem ez visz előre!

 

