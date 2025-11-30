Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni megdöbbentő vallomást tett az elődöntő előtt

Jövő vasárnap kiderül, ki 2025 legsokoldalúbb előadója. A Sztárban Sztár All Stars elődöntős versenyzői már nagyon fáradtak, mindenki az utolsó energiatartalékait használja a próbákon. Dér Heni, aki nemcsak a versenyben, de feleségként és anyukaként is igyekszik helytállni, most elárulta, miből tud erőt gyűjteni és mivel kapcsolódik ki.

Dér Heni Whintney Houston produkciója a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában hatalmasat szólt, tátott szájjal hallgatta a zsűri (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár kieső: Dér Henit szíven ütötte Nótár Mary távozása

Nótár Mary kiesésével Dér Heni maradt az ország legnagyobb házibulijának egyetlen női versenyzője. A Sztárban Sztár All Stars elődöntőse nagyon érzi Mary hiányát, akivel az elmúlt hetekben az öltözőjük is közös volt, nagyon megszerették egymást.

„Jól vagyok, de bevallom már mindenki zombi a fáradságtól” – kezdte a Borsnak a sztáranyuka, aki Vásáry André szerint a legnagyobb esélyes a végső győzelemre.

Érezzük nagyon, hogy ez már a véghajrá, az utolsó hajtóműveket is bekapcsolta mindenki, ezerrel égünk. Nótár Mary kiesése szíven ütött, ő volt az utolsó női mentsváram, meg lakótársam, öltözőtársam, tényleg azt hittem, együtt fogunk besétálni a döntőbe! Már most hiányzik, alig várom, hogy a döntőben újra találkozzunk. Érzem a súlyát, hogy egyedül maradtam nő, meg azt is, hogy olyan kevesen vagyunk, nincs a szokásos hangzavar, nincs tolongás a folyosókon. Nyilván az nagyon jó érzés, hogy itt vagyunk az elődöntőben, mindjárt vége, de közben meg olyan keserédes is!

Az elődöntőben a versenyzők egy-egy szóló és egy duett produkcióval állnak színpadra, az énekesnő párja az az Oláh Gergő lesz, aki szeretné megmenteni a bajba jutott fiatalokat.

Ismerjük Gergővel egymást, de még sosem dolgoztunk együtt. Azt kell mondjam, jobb partnert nem is kaphattam volna, nagyon élem ezt, nagyon jól szól együtt a hangunk, ő is ugyanolyan alázatos, mint én vagyok és nagyon jó pozitív energiája van, minden egyes próba pillanat nagyon baba volt, építjük egymást, hálás vagyok, hogy jött! A dalunk is nagyon baba, nagyon érzelmes oldalunkat tudjuk benne megmutatni, várjuk nagyon!

Dér Heni párja, Bakos Gergő mindenben segít, hogy az énekesnő csak a Sztárban Sztár döntőre tudjon koncentrálni (Fotó: archív/hot! magazin)

Dér Heni gyerekei és férje is drukkolnak

Dér Heni férje mindenben segíti az énekesnőt, ezekben a hetekben ő menedzseli a család életét. Nagyon büszke feleségére, a Whitney Houston produkciója után azonnal írt neki üzenetet, hogy milyen fantasztikus volt.