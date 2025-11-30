Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni megdöbbentő vallomást tett az elődöntő előtt

döntő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 15:30
Sztárban Sztár All StarsDér HeniNótár Mary
Gőzerővel készülnek az ország legnagyobb házibulijának versenyzői, most vasárnap már a döntő a cél. A Sztárban Sztár All Stars egyetlen női előadója, Dér Heni a Borsnak elárulta, minden percet gyakorlással tölt, még a franciaágyban, a férje mellett is.
D.G.
A szerző cikkei

Jövő vasárnap kiderül, ki 2025 legsokoldalúbb előadója. A Sztárban Sztár All Stars elődöntős versenyzői már nagyon fáradtak, mindenki az utolsó energiatartalékait használja a próbákon. Dér Heni, aki nemcsak a versenyben, de feleségként és anyukaként is igyekszik helytállni, most elárulta, miből tud erőt gyűjteni és mivel kapcsolódik ki. 

Dér Heni fantasztikus Whitney Huston volt a Sztárban Sztár színpadán.
Dér Heni Whintney Houston produkciója a Sztárban Sztár All Stars 12. élő show-jában hatalmasat szólt, tátott szájjal hallgatta a zsűri (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár kieső: Dér Henit szíven ütötte Nótár Mary távozása

Nótár Mary kiesésével Dér Heni maradt az ország legnagyobb házibulijának egyetlen női versenyzője. A Sztárban Sztár All Stars elődöntőse nagyon érzi Mary hiányát, akivel az elmúlt hetekben az öltözőjük is közös volt, nagyon megszerették egymást.

„Jól vagyok, de bevallom már mindenki zombi a fáradságtól” – kezdte a Borsnak a sztáranyuka, aki Vásáry André szerint a legnagyobb esélyes a végső győzelemre

Érezzük nagyon, hogy ez már a véghajrá, az utolsó hajtóműveket is bekapcsolta mindenki, ezerrel égünk. Nótár Mary kiesése szíven ütött, ő volt az utolsó női mentsváram, meg lakótársam, öltözőtársam, tényleg azt hittem, együtt fogunk besétálni a döntőbe! Már most hiányzik, alig várom, hogy a döntőben újra találkozzunk. Érzem a súlyát, hogy egyedül maradtam nő, meg azt is, hogy olyan kevesen vagyunk, nincs a szokásos hangzavar, nincs tolongás a folyosókon. Nyilván az nagyon jó érzés, hogy itt vagyunk az elődöntőben, mindjárt vége, de közben meg olyan keserédes is!

Az elődöntőben a versenyzők egy-egy szóló és egy duett produkcióval állnak színpadra, az énekesnő párja az az Oláh Gergő lesz, aki szeretné megmenteni a bajba jutott fiatalokat.

Ismerjük Gergővel egymást, de még sosem dolgoztunk együtt. Azt kell mondjam, jobb partnert nem is kaphattam volna, nagyon élem ezt, nagyon jól szól együtt a hangunk, ő is ugyanolyan alázatos, mint én vagyok és nagyon jó pozitív energiája van, minden egyes próba pillanat nagyon baba volt, építjük egymást, hálás vagyok, hogy jött! A dalunk is nagyon baba, nagyon érzelmes oldalunkat tudjuk benne megmutatni, várjuk nagyon!

A Sztárban Sztár versenyzője, Dér Heni a férjére támaszkodik ebben az időszakban.
Dér Heni párja, Bakos Gergő mindenben segít, hogy az énekesnő csak a Sztárban Sztár döntőre tudjon koncentrálni (Fotó: archív/hot! magazin)

Dér Heni gyerekei és férje is drukkolnak

Dér Heni férje mindenben segíti az énekesnőt, ezekben a hetekben ő menedzseli a család életét. Nagyon büszke feleségére, a Whitney Houston produkciója után azonnal írt neki üzenetet, hogy milyen fantasztikus volt. 

„Én tényleg, amikor csak tudok, a próbákon kívül is gyakorolok. A férjem azon röhög, hogy miután a gyerekeink már elaludtak és lenne egy kis időnk egymásra, én képes vagyok a franciaágyban is elővenni a telefont és videókat nézek arról az előadóról, akit alakítani fogok, hogy minél jobban levegyem a mozgását, gesztusait, mozdulatait. Mondta is, hogy úristen, ez már beteges, de megnyugtattam, már csak két hét és megvagyunk! Töltődni pedig a gyerekeimmel tudok, másfajta energia. Pénteken például a közös programunk az úszás volt, hiába fárasztó, mégis feltölt!”

@borsonline

Dér Heni férje őrjöngött a tv előtt! Dér Heni Whitney Huston slágerével lépett a Sztárban Sztár színpadára. Heni elárulta, hogy mit írt a férje neki rögtön a műsor után... #bors #derheni #whitneyhouston #sztarbansztar #sztarbansztarallstars #stohl #erzelmes

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu