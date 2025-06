Hoppá! Szőke Zsuzsi ujján ez már eljegyzési gyűrű?

A Fever Dance Group tagjaként a táncosnőnek is része volt a hatalmas sikernek, amit a Hősök terén Jennifer Lopez tiszteletére szervezett flashmob aratott. Szőke Zsuzsi a hatalmas közös tánc után összecsomagolt és elutazott párjával egy romantikus nyaralásra, ahonnan sokat sejtető fotókat posztolt.

Szőke Zsuzsi és új párja a Dancing tavalyi évadának elején buktak le a stúdióban (Fotó: Ripost)

Szőke Zsuzsi immár gyűrűs menyasszony?

A Dancing with the Stars táncosnője tavaly novemberben saját magát buktatta le új párjával, amikor az egyik élő adás szünetében forró csókban forrt össze új párjával. Szőke Zsuzsi egy hónappal később jutott el arra a pontra, hogy ország-világ előtt felvállalja szerelmét, akivel nagyon hamar össze is költöztek. A szerelmesek nyolc hónapja vannak együtt, s bár a TV2 sztárja csak nagyon ritkán nyilatkozik kedveséről, de Instagram oldalán a követőknek gyakran bepillantást enged életükbe. Így a februári, első közös nyaralásukról is megosztott velük több fotót, de az is kiderült, hogy Szőke Zsuzsi párja, Zoli nagyon romantikus és gyakran lepik meg egymást kisebb-nagyobb ajándékokkal. Nemrég például szerelme lovas órával lepte meg, ami miatt el is érzékenyült.

A páros most pedig a gyönyörű természeti kincseket rejtő Zakynthoson nyaral, Zsuzsi több szexi bikinis fotóval is megörvendeztette követőit. Az úti összefoglalós, lapozós posztjában pedig a táncosnő ujján egy gyönyörű gyűrű is kiemelt szerepet kapott, ami miatt a rajongók reménykednek, hogy ez bizony már eljegyzési gyűrű, még akkor is, ha nem a gyűrűs ujjon van...