Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Stohl András a Sztárban Sztár All Stars forgatásán mutatta meg, ki neki az igazi sztár

Stohl András
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 11:45
Nagy Őcsalád
Mint ismert, 2025-ben az ötgyermekes színész lesz a Nagy Ő, vagyis az ő kegyeiért versenyeznek a hölgyek a TV2 népszerű műsorában. Hogy Stohl András megtalálta-e az igazit a forgatás alatt, azt még nem lehet tudni, de a színész mindenesetre most megmutatta, a szívében ki az igazi sztár.
Barby
A szerző cikkei

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja nemrég fejezte be A Nagy Ő forgatását, amiért bizony kapott hideget-meleget. Stohl András ugyanis körülbelül egy héttel a TV2 bejelentése előtt közölte országgal-világgal, hogy a harmadik komoly és hosszútávú párkapcsolata sem sikerült. 

Stohl András
Stohl András válása után kiderült, ő lesz idén a Nagy Ő, az ötgyermekes sztárapuka még nem tudni, megtalálta-e az igazit (Fotó: TV2)

Stohl András tévéműsorban keresi az igazit

A népszerű színész és egykori párja, Vica júliusban jelentették be, hogy 5 év és egy közös gyermek után külön utakon folytatják. Nem sokkal később megkereste a TV2, hogy legyen ő a következő Nagy Ő, Stohl András kis gondolkodás után elvállalta, amivel nagyon megosztotta a nézőket, konkrétan népharag zúdult rá. 

Nyilván én egy elég speciális helyzetben vagyok most az életemben a válás tekintetében. Ez is nagyon megosztja az embereket, mint ahogy általában az én viselkedésem meg a személyem is

- mondta erről korábban a sztárapuka.

Mindenesetre a forgatás azóta véget is ért, a Sztárban Sztár All Stars műsorában pedig visszatérő poén, hogy Stohl a Nagy Ő.

Azt persze még nem lehet tudni, hogy a színész megtalálta-e a következő Stohlnét, de az biztos, hogy vakságot senkinek nem fogadott. Az ország házibulijában nagy kedvence Dér Heni, akit Liptai Claudia szerint mindig csorgó nyállal néz. 

A szívében kislánya a sztár

A színész 58 évesen újra szingli lett, de az biztos, hogy nem sokat van egyedül, egy igazán különleges mozaikcsaládot tudhat a magáénak. Stohl András gyermekei öten vannak, akik 3 édesanyától születtek. Luca és Rebeka, akik az első házasságából született gyermekei, Franciska és András, akik az előző párjától, Anikótól vannak, valamint ott a másfél éves Bella is, akinek utolsó felesége, Vica 2022 júliusában adott életet. A sztárapuka legutóbbi Instagram-posztjában mutatott közös fotót legkisebb gyermekével, ami a Sztárban Sztár All Stars adásának szünetében készült.

Bella a legnagyobb sztárom 

- írta a képhez Stohl András. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu