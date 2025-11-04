Stohl András a Sztárban Sztár All Stars forgatásán mutatta meg, ki neki az igazi sztár

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja nemrég fejezte be A Nagy Ő forgatását, amiért bizony kapott hideget-meleget. Stohl András ugyanis körülbelül egy héttel a TV2 bejelentése előtt közölte országgal-világgal, hogy a harmadik komoly és hosszútávú párkapcsolata sem sikerült.

Stohl András válása után kiderült, ő lesz idén a Nagy Ő, az ötgyermekes sztárapuka még nem tudni, megtalálta-e az igazit (Fotó: TV2)

Stohl András tévéműsorban keresi az igazit

A népszerű színész és egykori párja, Vica júliusban jelentették be, hogy 5 év és egy közös gyermek után külön utakon folytatják. Nem sokkal később megkereste a TV2, hogy legyen ő a következő Nagy Ő, Stohl András kis gondolkodás után elvállalta, amivel nagyon megosztotta a nézőket, konkrétan népharag zúdult rá.

Nyilván én egy elég speciális helyzetben vagyok most az életemben a válás tekintetében. Ez is nagyon megosztja az embereket, mint ahogy általában az én viselkedésem meg a személyem is

- mondta erről korábban a sztárapuka.

Mindenesetre a forgatás azóta véget is ért, a Sztárban Sztár All Stars műsorában pedig visszatérő poén, hogy Stohl a Nagy Ő.

Azt persze még nem lehet tudni, hogy a színész megtalálta-e a következő Stohlnét, de az biztos, hogy vakságot senkinek nem fogadott. Az ország házibulijában nagy kedvence Dér Heni, akit Liptai Claudia szerint mindig csorgó nyállal néz.

A szívében kislánya a sztár

A színész 58 évesen újra szingli lett, de az biztos, hogy nem sokat van egyedül, egy igazán különleges mozaikcsaládot tudhat a magáénak. Stohl András gyermekei öten vannak, akik 3 édesanyától születtek. Luca és Rebeka, akik az első házasságából született gyermekei, Franciska és András, akik az előző párjától, Anikótól vannak, valamint ott a másfél éves Bella is, akinek utolsó felesége, Vica 2022 júliusában adott életet. A sztárapuka legutóbbi Instagram-posztjában mutatott közös fotót legkisebb gyermekével, ami a Sztárban Sztár All Stars adásának szünetében készült.

Bella a legnagyobb sztárom

- írta a képhez Stohl András.