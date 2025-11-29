Sápi Vivien lefagyott, amikor meghallotta a hírt – mérföldkőhöz ért az élete

Egy váratlan díj, egy megható visszatekintés és szerelem első látásra – Sápi Vivien számára sűrű volt az elmúlt időszak. A Creator Awards gálán átélt siker új lendületet adott neki, és visszahozta mindazokat az érzéseket, amelyekből hosszú éveken át erőt merített.

Sápi Vivien mérföldkőhöz érkezett az életében azzal, hogy TOP TikTok kategóriában díjat vehetett át (Fotó: Gáll Regina)

Sápi Vivien rázós útja a sikerig

Sápi Vivien is döbbenten állt a színpadon a múlt héten tartott Creator Awards díjátadón, ahol a TOP TikTok kategória díját WhisperTon és Radics Zsombor elől söpörte be. Nem készült köszönőbeszéddel, hiszen nem hitte, hogy ilyen erős mezőnyben ő viszi haza az elismerést. A díj azonban nemcsak szakmai mérföldkő: felidézte benne azt az utat is, ahonnan indult – erről a Bors újságírójával beszélgetett.

Nem volt könnyű kezdete a népszerű magyar influenszer életének. Gyerekként, alig négyévesen édesanyjával együtt menekülniük kellett otthonukból édesapja bántalmazó viselkedése miatt, nagyszüleihez költözve találtak menedéket. A nehézségek ellenére kitartott, és Sápi Vivien kora ellenére ma már komoly sikereket mondhat magáénak – mind szakmailag, mind magánéletében. Ez utóbbiban is megjárta a maga hullámvölgyeit: túl van már egy váláson, volt férje nevét azonban megtartotta, hiszen azzal vált ismertté a TikTok csatornáján.

Korábban Hajdú Péternek nyílt meg a gyermekkorát beárnyékoló nehézségekről (Fotó: YouTube)

„Szerelem volt első látásra”

Sápi Vivien férjével szétváltak tehát útjaik, de megtanult előre tekinteni, s a céljai felé haladni, nyitottan, felfedezni a világot és igent mondani a megmutatkozó lehetőségekre.

Amikor ilyen díjat kapok, végiggondolom, mi mindenen mentem keresztül, hosszú út vezetett eddig az estéig. Ritka dolog megtalálni azt, amit valóban hivatásnak érez az ember, és én nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen kétszer is megtaláltam. Először a repülésben, másodszor pedig a tartalomgyártásban

– mesélte a gálán. Hozzátette: „Azt tanácsolnám mindenkinek, hogy ne foglalkozzanak mások véleményével. Az számít, hogy ne árts senkinek, és boldoggá tedd magad abban, amit csinálsz. Ezt a külvilág is megérzi.”

Idén különösen fontos volt számára az utazás: bepótolta mindazt, amire korábban nem jutott ideje. Több hely is szerelem lett számára, de Lapföld teljesen elvarázsolta!