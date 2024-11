Családon belüli erőszak elöl menekült Sápi Vivien

Sápi Vivient 825 ezernél is többen követik a TikTok-on. Sikeres, fiatal, aki ha belekezd valamibe, azt a győzelemig viszi. Így volt ez a közelmúltban is, amikor egy bokszbajnokságon győzte le híres ellenfeleit. Nem véletlen tehát, hogy Hajdú Péter is meghívta, költözzön be hozzá egy teljes napra. Vivien mindjárt a beszélgetés elején érzékeny területre evezett és elmesélte, már kora gyermekkorában megismerte a családon belüli erőszak fájdalmas következményeit.

Sápi Vivien Hajdú Péternek nyílt meg (Fotó: YouTube)

Sápi Vivien a családon belüli erőszakról: „Szóval érzékeltem… Durva volt!”

– Négy éves voltam, amikor a szüleim elváltak – kezdte Sápi Vivien, aki meglepő kérdést adott arra a kérdésre, hogy emlékszik-e bármire, azokból az időkből. – Persze, mert igazából menekülnünk kellett édesanyámmal. Szóval érzékeltem… Durva volt! A nagyszüleimhez mentünk. Én igazától nem fogtam fel annyira tragikusan, mint amennyire annak hangzik. Úgy gondoltam, hogy anya szeretett volna biztonságban lenni velem.

Én tapasztaltam három-négy évesen azokat az élethelyzeteket, amiket apa generált otthon.

Én is éreztem valahol, hogy ez nem jó. Folyamatosan veszekedtek – mondta a légiutas kísérőből lett influenszer-bokszbajnok, majd megpróbált részletesebben visszaemlékezni arra a bizonyos napra, amikor édesanyja éjszaka felkeltette és elhagyták az erőszakos apát.

Sápi Viviennek szerencsére nincs sok emléke az erőszakról Fotó: YouTube

„Anya felültetett az ágyban és rám adta a zoknit”

– Apával azóta megbeszéltük ezt a dolgot, szóval harag nincs bennem emiatt, csak ez így alakult és ezt nem nagyon tudja visszacsinálni. Arra egyébként nem pontosan emlékszem, hogy többször elindultunk-e otthonról, vagy csak egy ez az egy alkalom volt. Arra emlékszem, hogy éjszaka volt és anya felültetett az ágyban és rám adta a zoknit. Valahogy így indultunk meg az éjszaka közepén. Apró felhőfoszlányaim vannak arról a napról – mesélte Hajdú Péternek Sápi Vivien, aki ezután elmondta, hogy édesanyja szegénységben nevelte fel őt.