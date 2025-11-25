Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felfelé ívelő karrier: Regán Lili ismét világsztár előtt mutathatja meg tehetségét

Regán Lili
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 17:41
djVilágsztár
Idén nyáron már Jennifer Lopez előtt is fellépett a rádiós DJ, most tovább bővítheti sort. Regán Lili ismét világsztár előtt lép fel.

Regán Lili ismét nagy dobásra készül, ugyanis nem akárki előtt fog fellépni. Ismét egy világsztár előtt melegíti be a közönséget.

Regán Lili idén nyáron már fellépett egy világsztár előtt, akkor Jennifer Lopez előtt mutathatta meg, hogyan is kell zenét mixelni.
Regán Lili idén nyáron már fellépett egy világsztár előtt, akkor Jennifer Lopez előtt mutathatta meg, hogyan is kell zenét mixelni
Fotó: Origo

Regán Lili szerencsésnek érzi magát

Regán Lili, a fiatal, tehetséges DJ idén nyáron már bemutathatta tudását nem más előtt, mint Jennifer Lopez előtt. Már akkor hihetetlenül szerencsésnek érezhette magát Lili, és úgy tűnik ez a szerencse tovább folytatódik, ugyanis most pénteken, azaz november 28.-án a román származású, világhírű énekesnő, INNA előtt pörgetheti a lemezeket.

INNA előtt fogok fellépni a Budapesti turnéján most pénteken a Barba Negrában. Óriási feladat és megtiszteltetés, hogy egy világsztár előtt zenélhetek, köszönöm a bizalmat, alig várom!!” - írta az Instagramra feltöltött videójához, amiben látszik, hogy madarat lehetne fogatni a fiatal lánnyal.

Nagyon nagy dolog történt, amit talán még fel sem fogtam, ugyanis az az óriási feladat és megtiszteltetés ért, hogy most pénteken én leszek a DJ INNA előtt a turnéján itt, Budapesten! Nagyon hálás vagyok ezért az évért, hiszen nem rég Jennifer Lopez előtt lehettem a DJ, most pedig INNA előtt fogom bemelegíteni a táncteret. Én már alig várom!

- mondta a fiatal DJ tehetség.

Lili karrierje szinte csak száguld, lassan már olyan magasba, hogy szinte elérhetetlenné válik. Vajon Lili lesz majd a következő világsztárunk?

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu