Felfelé ívelő karrier: Regán Lili ismét világsztár előtt mutathatja meg tehetségét

Regán Lili ismét nagy dobásra készül, ugyanis nem akárki előtt fog fellépni. Ismét egy világsztár előtt melegíti be a közönséget.

Regán Lili idén nyáron már fellépett egy világsztár előtt, akkor Jennifer Lopez előtt mutathatta meg, hogyan is kell zenét mixelni

Fotó: Origo

Regán Lili szerencsésnek érzi magát

Regán Lili, a fiatal, tehetséges DJ idén nyáron már bemutathatta tudását nem más előtt, mint Jennifer Lopez előtt. Már akkor hihetetlenül szerencsésnek érezhette magát Lili, és úgy tűnik ez a szerencse tovább folytatódik, ugyanis most pénteken, azaz november 28.-án a román származású, világhírű énekesnő, INNA előtt pörgetheti a lemezeket.

„INNA előtt fogok fellépni a Budapesti turnéján most pénteken a Barba Negrában. Óriási feladat és megtiszteltetés, hogy egy világsztár előtt zenélhetek, köszönöm a bizalmat, alig várom!!” - írta az Instagramra feltöltött videójához, amiben látszik, hogy madarat lehetne fogatni a fiatal lánnyal.

Nagyon nagy dolog történt, amit talán még fel sem fogtam, ugyanis az az óriási feladat és megtiszteltetés ért, hogy most pénteken én leszek a DJ INNA előtt a turnéján itt, Budapesten! Nagyon hálás vagyok ezért az évért, hiszen nem rég Jennifer Lopez előtt lehettem a DJ, most pedig INNA előtt fogom bemelegíteni a táncteret. Én már alig várom!

- mondta a fiatal DJ tehetség.

Lili karrierje szinte csak száguld, lassan már olyan magasba, hogy szinte elérhetetlenné válik. Vajon Lili lesz majd a következő világsztárunk?