Regán Lili nagy bejelentése: egy híres amerikai sztár énekli fel új dalát!

Sokan emlékezhetnek Regán Lilire, a Radió1 DJ-jére, aki az elmúlt években fokozatosan építette fel saját zenei világát. A közösségi médiában több tízezrek követik, ahol inspiráló posztokkal, zenékkel és személyes történetekkel motiválja a rajongóit. Most viszont egy Instagram-bejegyzéssel robbantotta a hírt, ami egyértelműen fordulópontot jelent a karrierjében.

Regán Lili Luxoya Disco királynője most nagy dobással készül (Fotó: Instagram/ Regán Lili)

Regán Lili új korszakot nyit a zenei pályáján

A fiatal DJ és dalszerző hosszú utat járt be, mire eljutott idáig. A bejegyzésében elárulta, hogy már gyerekkora óta arról álmodott, egyszer DJ lesz, és zenéivel inspirálhat másokat. Most azonban még ennél is nagyobb lépésre készül: Regán Lili legújabb számát egy amerikai énekes fogja életre kelteni.

Lili szerint ez az énekes olyan előadó, akinek a dalai egész életére hatással voltak, és aki világszinten ismert slágereket énekelt már. Bár a neve egyelőre titokban marad, a poszt alapján nem akármilyen együttműködésre számíthatunk.

Regán Liliána kitartása, szorgalma és kreativitása hamar megmutatkozott, hiszen rövid időn belül egyre több fellépésre hívták. Mostanra pedig ott tart, hogy nemcsak előadóként, hanem dalszövegíróként is kipróbálja magát. Az új dal szövegét ugyanis ő maga írta, és különleges érzéseket, személyes élményeket is beleszőtt.

Titokzatos együttműködés – ki lehet az amerikai énekes?

A rajongók kommentáradata elárasztotta a bejegyzést, mindenki azt találgatja, ki lehet az a híres amerikai énekes, aki Lili dalát fogja előadni. A DJ mindössze annyit árult el, hogy az illető nemcsak világsztár, hanem számára egy igazi ikon is.

A bejegyzés végén Lili izgatottan írta:

Talán még fel sem fogtam. Szerintem ti sem fogjátok elhinni.

A dal megjelenésének dátumát egyelőre nem hozta nyilvánosságra, de annyit elárult, hogy hamarosan minden kiderül.

Rajongók és gratulációk minden irányból

A hír villámgyorsan bejárta a közösségi médiát. Lili követői és zenei kollégái sorra gratuláltak neki a nagy bejelentéshez, sokan inspiráló példaként emlegetik, aki megmutatta, hogy kitartással és hitelességgel bármi elérhető. Regán Lili számára ez a bejelentés nemcsak egy új projektet, hanem egy teljesen új korszakot jelent.