„A szavak csenddé válnak" - gyászolnak a népszerű rádiónál, tragédiáról jött hír

Elhunyt Varga Nobert, a Rádió Dikh munkatársa

Fotó: Pexels

Megható szavakkal búcsúznak a Rádió Dikh dolgozói

Van egy pont, amikor a szavak csenddé válnak — ma ezt a csendet érezzük mindannyian a Dikh Média szerkesztőségében. Felfoghatatlan számunkra, hogy Varga Norbi, aki annyi melegséget, derűt és emberséget hozott a mindennapjainkba, már nincs közöttünk.

- írták a bejegyzésben. Hozzátették, Norbi jelenléte mindig több volt, mint munka: egy őszinte mosoly, ami mindenkit felvidított; egy szó, ami nyugtatóan hatott; egy segítő kéz, ami erőt adott akkor is, amikor nem is kérték.

Emléke velünk marad minden közös nevetésben, minden történetben, minden pillanatban, amit nem felejtünk el. Nagyon fogsz hiányozni, Norbi!

- üzenték a gyászoló kollégák.