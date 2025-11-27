Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
"Nekem bad b*tchem lesz" – A Marics Peti Tóth Andi balhé után sincs vége: Pető Brúnó is beleszállt az exébe!

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 19:20
Két odaszúró félmondat, és máris forr a levegő. Nemcsak Marics Peti költöztette bele zenéjébe volt barátnője nevét, Pető Brúnó is felkavarta az állóvizet az új zenéjének soraival.
Úgy tűnik, a magánéleti üzenetek ma már a refrénekben látnak napvilágot, ami az elmúlt hetekben új trendként robbant be a hazai popban. Így történt ez Marics Peti mellett, Pető Brúnó esetében is. A zenészek nem interjúban, hanem sorokba rejtve üzennek egykori partnereiknek, amit a rajongók imádnak, és egyből ráharapnak a témára. 

Pető Brúnó a Brúnó X Spacc duó tagja, slágereik nagy sikert aratnak a fiatalok körébe.
Pető Brúnó az U18-as válogatottságig jutott, de végül a zenét választotta (Fotó: Instagram)

Marics Peti és Pető Brúnó érzelmi hadjárata a mikrofonon keresztül 

Marics Petiegy videóban rögzített dalrészben csapott oda Andinak. A „jobb, mint Tóth Andi” félmondat berobbant a sajtó világába, és újra találgatásokat indított el arról, hogy vajon tényleg lezárták-e már a múltat, de jogosan merült fel a kérdés, hogy Andi miként reagál majd a felé irányuló csípős megjegyzésre. 

Az exszel való piszkálódással pedig úgy tűnik, Marics Peti nincs egyedül. Pető Brúnó és Kútvölgyi Sára szakítása után jelent meg Brúnó és Spacc új száma, ami szintén elindított egy lavinát. A frissen megjelent dalukban egy olyan sor hangzott el, amit azóta is sokan emlegetnek: „Nincsen Sára már, nekem bad b*tchem lesz, nem egy shy babám”. A rajongók meghökkenve vették tudomásul, hogy ez lett az egykor virágzó lezárt kapcsolat záróakkordja. A „Sára sor” körül rögtön beindult a találgatás. A közösség máris párhuzamot vont:

 Két előadó, két dal, két név - Véletlen lenne? 

Marics Peti Tóth Andi exeként még mindig üzenget az énekesnőnek (Fotó: MediaWorks)

Üzenetek a refréneken keresztül  

Pető Brúnó és Kútvölgyi Sára esete is azt mutatja, hogy a fiatal előadók előszeretettel üzengetnek a zenéjükön keresztül. Ma már a popkultúrában minden a személyes drámáról szól, de nem a színfalak mögött, hanem mikrofonon keresztül, amiket millióan hallgatnak, mégis egy személynek szól. Így volt ez Marics Peti és Pető Brúnó esetében is.  A fiatalok tehát egyre gyakrabban használják a dalaikat üzenetküldő eszközként. De ha a sztárok ma már dalokban szakítanak, békülnek, vagy épp visszaszúrnak, akkor vajon meddig őrzi meg a zene a művészet szerepét, és mikor válik a nyilvános érzelmi hadüzenet eszközévé?

 

 

