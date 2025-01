Pély Barna 49 évesen lesz apuka: „Egy férfinak ötvennél kezdődik a nagy utazás”

Talán a legszebb karácsonyi ajándékot kapta Pély Barna és felesége, Évi: az ünnepekkor jelentették be, hogy szülők lesznek. Egy beszédes karácsonyfadísz által a rajongók arról is értesültek, hogy a pici lány lesz, és már a neve is kiderült: Abigélnek fogják hívni. Az elismert énekes a Borsnak mesélt a babavárásról és idei terveiről is.

Pély Barna izgalmas év elé néz: édesapa lesz, valamint a karrierje szempontjából is fontos mérföldkőhöz ér (Fotó: Hevesi Norbert)

Bővül a család: Pély Barna és felesége szülők lesznek

– Sokfajta érzelem kavarog bennünk. Van, amikor túlcsordul az öröm, de van, amikor pánik tör ránk, hogy hogyan fogjuk menedzselni az életünket. S van, amikor a feszült várakozás tölti ki a lelkünket. A végén általában a „boldog várakozás érzés” győz – kezdte mosolyogva a Borsnak nyilatkozva Pély Barna, aki 2022-ben titkos esküvőn vette feleségül menedzserét, Évit, akivel a munkakapcsolat szinte észrevétlenül alakult szerelemmé az évek alatt.

A Megasztár korábbi zsűritagja felidézte azokat a pillanatokat is, amikor megtudta: bővül a család...

– Arra emlékszem, hogy feküdtem az ágyban, valamit néztem a tévében és egyszer csak hallottam, ahogy Évi kuncog a folyosó irányából. Egyből tudtam, hogy ez csakis egy pozitív teszt „hangja” lehet – mosolygott.

Az apa öröme

Barna és felesége hamar döntött a bébi nevéről: már azelőtt kiválasztották a különleges Abigél nevet, mielőtt kiderült volna születendő gyermekük neme.

– Fiú nevekből több is volt a fejünkben, de a lánynevünkben a terhesség kezdetétől fogva egyetértettünk. Amikor megnéztük a név jelentését, akkor végképp biztos voltam benne, hogy ez a kedvenc lánynevem, mert Abigél „az apa öröme”… – árulta el Pély Barna, aki otthon sem engedi el énekes énjét, így nem tartja kizártnak, hogy dalok is születnek majd az apasággal kapcsolatos érzéseiről.

– Már néha költök neki dalocskákat, és énekelek a feleségem pocakjának. Azt nem hiszem, hogy ezek a zenei szösszenetek kiforrott daloknak nevezhetőek, de feltétlenül lehetnek inspirációk hosszútávon – tette hozzá az énekes, aki idén kerek születésnapot ünnepel, novemberben 50 éves lesz.

Pély Barna kerek születésnapot ünnepel, de nem aggódik, szerinte most kezdődik csak a java (Fotó: Hevesi Norbert)

Évfordulók 2025-ben

– Amikor negyvenéves voltam, beszélgettem Tihanyban egy nagyon kedves emberrel egy koncertem után. És azt mondta, hogy még nem tudok eleget.

Azt mondta, hogy egy férfinak ötvennél kezdődik a nagy utazás, mert akkor mondható el, hogy túl van egy csomó mindenen és magabiztosabban áll bele az új dolgokba, amik jönnek az életben. Úgy tűnik igaza lett.

De Barna nem csak a kerek születésnapját ünnepli 2025-ben. Zenei karrierje negyedévszázados lesz, ennek apropóján pedig nagyszabású turnéra indul.