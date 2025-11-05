Legyen Ön is milliomos! Újabb rekordnyereményt vittek el Palik Lászlótól, erre költi Ferenc a pénzt

A Legyen Ön is milliomos! keddi adásában a biztosítónál középvezetőként dolgozó, de jogászként végzett dr. Borhegyi Ferenc számára a tízmilliós kérdés nem okozott problémát, ám a következő feladat már kifogott rajta. Így is rekordösszegű nyereménnyel távozott, a szerencsét pedig egy kötelező olvasmányhoz kötődő kérdés hozta meg.

Kötelező olvasmányhoz kötődő kérdés által zsebelte be a komoly nyereményt a Legyen Ön is milliomos!-ban

(Fotó: TV2)

15 millióért azt kellett volna tudni, mely aradi vértanú volt örmény származású.

15 millióért erre a kérdésre kellett volna tudni a választ

(Fotó: TV2)

Borhegyi Ferenc egy történelmi kérdéssel jutott be a játékba, középkori csatákat kellett időrendbe rakni. „A történelmet szeretem, sokat olvasok ebben a témában. Közel áll hozzám, amúgy is inkább humán beállítottságú vagyok. A Reformkor, a Szabadságharc időszaka kifejezetten érdekel, ahogy a XX. század is. A magyar történelem főképp izgalmas számomra, de az Egyesült Államok történelméről is szívesen olvasok” – mesélte megkeresésünkre.

A Legyen Ön is milliomos!-ban változatos kérdéseket kapott

A Sándor Mátyás című Verne-regény volt a téma az ötödik kérdésnél, ekkor használta el a közönség segítségét. A regényt nem olvasta, de természetesen tudott róla, arra is emlékezett, hogy Bujtor István volt a film főszereplője. A másfél milliós kérdésnél Palik László segítségét kérte. Utána egy sportkérdést kapott: melyik téli olimpiai versenyszámban nem szerepelnek nők?

Nem tudtam kapásból a választ. Logikailag gonosz kérdés volt, nem nagyon lehetett kitalálni... Ekkor a felezőt kértem ki, mert attól tartottam, hogy a telefonos segítőim nem tudnák a helyes választ.

Olyan kérdés is jött a folytatásban, hogy „melyik hónapban terem Magyarországon a legédesebb répa?” Novembert jelölte meg helyesen, pedig először pont ezt zárta ki. „Azt sem tudtam, hogy Magyarországon ennyiszer terem a répa.. izgalmas kérdés volt. Utána jött a Tüskevár-kérdés, és én valahonnan emlékeztem arra, hogy Béla a főszereplő valódi neve. Azt is tudtam, hogy Matula bácsi, Bánhidi László nem úgy hívja, hogy Bütyök, mert az nem illik a karakterhez.”

Nyolcmilliós kérdés volt ez valójában: kettő marad vagy tízmillió lesz...

„Ilyen ritkán van az ember életében, de úgy voltam vele, hogy nagyon haragudnék magamra, ha nem jelölöm be. Megtettem, és szerencsére ez volt a helyes válasz” – emlékezett.