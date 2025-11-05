Legyen Ön is milliomos! Újabb rekordnyereményt vittek el Palik Lászlótól, erre költi Ferenc a pénzt

A Legyen Ön is milliomos! keddi adásában a biztosítónál középvezetőként dolgozó, de jogászként végzett dr. Borhegyi Ferenc számára a tízmilliós kérdés nem okozott problémát, ám a következő feladat már kifogott rajta. Így is rekordösszegű nyereménnyel távozott, a szerencsét pedig egy kötelező olvasmányhoz kötődő kérdés hozta meg.
15 millióért azt kellett volna tudni, mely aradi vértanú volt örmény származású.
Borhegyi Ferenc egy történelmi kérdéssel jutott be a játékba, középkori csatákat kellett időrendbe rakni. „A történelmet szeretem, sokat olvasok ebben a témában. Közel áll hozzám, amúgy is inkább humán beállítottságú vagyok. A Reformkor, a Szabadságharc időszaka kifejezetten érdekel, ahogy a XX. század is. A magyar történelem főképp izgalmas számomra, de az Egyesült Államok történelméről is szívesen olvasok” – mesélte megkeresésünkre.
A Sándor Mátyás című Verne-regény volt a téma az ötödik kérdésnél, ekkor használta el a közönség segítségét. A regényt nem olvasta, de természetesen tudott róla, arra is emlékezett, hogy Bujtor István volt a film főszereplője. A másfél milliós kérdésnél Palik László segítségét kérte. Utána egy sportkérdést kapott: melyik téli olimpiai versenyszámban nem szerepelnek nők?
Nem tudtam kapásból a választ. Logikailag gonosz kérdés volt, nem nagyon lehetett kitalálni... Ekkor a felezőt kértem ki, mert attól tartottam, hogy a telefonos segítőim nem tudnák a helyes választ.
Olyan kérdés is jött a folytatásban, hogy „melyik hónapban terem Magyarországon a legédesebb répa?” Novembert jelölte meg helyesen, pedig először pont ezt zárta ki. „Azt sem tudtam, hogy Magyarországon ennyiszer terem a répa.. izgalmas kérdés volt. Utána jött a Tüskevár-kérdés, és én valahonnan emlékeztem arra, hogy Béla a főszereplő valódi neve. Azt is tudtam, hogy Matula bácsi, Bánhidi László nem úgy hívja, hogy Bütyök, mert az nem illik a karakterhez.”
Nyolcmilliós kérdés volt ez valójában: kettő marad vagy tízmillió lesz...
„Ilyen ritkán van az ember életében, de úgy voltam vele, hogy nagyon haragudnék magamra, ha nem jelölöm be. Megtettem, és szerencsére ez volt a helyes válasz” – emlékezett.
A 15 millió is közel volt, de ott már nem mert kockáztatni. „Az aradi vértanús kérdésnél nem tudtam, hogy van örmény származású köztük. Volt négy név, de egyik sem hangzott örménynek. Logikailag maradt Lázár Vilmos. Biztos tudás nélkül nem szerettem volna megjelölni, mert bármelyiknek lehetett volna örmény édesanyja vagy nagyanyja” – mesélte. Végül az lett a helyes válasz, de nem távozott csalódottan, hiszen a 10 millió is hatalmas összeg.
Palik Lászlót igazi profinak tartja: „Eleinte nagyon izgultam, de ez persze nem az ő hibája. Idegen volt a környezet, a helyzet, sokan vannak a stúdióban, nagyon figyel az ember, hogy ne hibázzon. Palik László nagyon profi, jó hatással volt rám. Jól kezeli a versenyzőket, megnyugtató módon beszél, olyan dolgokat mond, amelyek előreviszik a gondolkodást.”
El is mondta, hogy ennek a játéknak van egy pszichológiája. Ami biztos, az sem biztos... A belső bizonytalanság elkezd úrrá lenni az emberen, majd beviszi saját magát az erdőbe
– vélekedett. Szerinte a formátum nagy előnye egyben a nehézsége is: nincs időkorlát, az embernek bőven van ideje elbizonytalanítani magát.
A november 4-i adás győztese elmondta, hogy utazni imádnak, van egy másfél éves kisfiuk. Kvízestekre jár gyakran, tévéműsorban még nem szerepelt korábban. A nyeremény egy részét a koraszülött gyerekek támogatására fogja felajánlani. „Szerencsés voltam, hogy részt vehettem egy ilyen műsorban, részesüljenek ebben mások is” – mondta a műsor új milliomosa.
