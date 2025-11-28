Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Télen sincs megállás: bikiniben, habok között mutogatta tökéletes alakját Nagyváradi Nelli

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 18:45
Rajongóit most sem hagyta ajándék nélkül. Nagyváradi Nellit télen sem lehet megállítani.
Nagyváradi Nelli most is remek formában van, ezt pedig követőivel is megosztotta.

Nagyváradi Nelli télen is bikiniben pózolt
Fotó: Instagram

Az énekesnőnél nem számít az évszak, kiruccanásra mindig akad alkalom, főleg ha bikiniről van szó. Ezúttal azonban nem napozás közben üdvözölt minket Nelli: havas táj közepén dobta le a textilt.

A sztár egy jacuzziban pózolt amerikai zászlós bikiniben, amely nemcsak kebleire, hanem kockás hasára is reflektorfényt irányított.

Rajongói azonnal megőrültek a fotóért, és dicsérték alakját:

Brutál jó tested van, szuper nyaralást kívánok! Nagyon jól áll ez a bikini is

- írta az egyikük.

Egy másik követő pedig így fogalmazott, utalva arra, hogy nemcsak a táj gyönyörű:

Wow, minden gyönyörű!

Nagyváradi Nelli télen is bikiniben

 

