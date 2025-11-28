Télen sincs megállás: bikiniben, habok között mutogatta tökéletes alakját Nagyváradi Nelli

Nagyváradi Nelli most is remek formában van, ezt pedig követőivel is megosztotta.

Nagyváradi Nelli télen is bikiniben pózolt

Fotó: Instagram

Az énekesnőnél nem számít az évszak, kiruccanásra mindig akad alkalom, főleg ha bikiniről van szó. Ezúttal azonban nem napozás közben üdvözölt minket Nelli: havas táj közepén dobta le a textilt.

A sztár egy jacuzziban pózolt amerikai zászlós bikiniben, amely nemcsak kebleire, hanem kockás hasára is reflektorfényt irányított.

Rajongói azonnal megőrültek a fotóért, és dicsérték alakját:

Brutál jó tested van, szuper nyaralást kívánok! Nagyon jól áll ez a bikini is

- írta az egyikük.

Egy másik követő pedig így fogalmazott, utalva arra, hogy nemcsak a táj gyönyörű:

Wow, minden gyönyörű!

Nagyváradi Nelli télen is bikiniben