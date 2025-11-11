Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Márton névnapja

Bikini, barack popsi és tökéletes alak - Nagyváradi Nelli télen is medencézik

magyar énekesnő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 13:30
Rajongói egyenesen megőrülnek legújabb képéért. Nagyváradi Nelli most sem hagyta cserben követőit.

Meg kell hagyni mindig szolgáltat beszédtémát Nagyváradi Nelli, ha friss bejegyzéssel készül. Követői már ezredmásodpercre pontosan ragálnak tartalmaira, a hatás sem marad el.

Nagyváradi Nelli
A magyar énekesnő, Nagyváradi Nelli bomba jó fotókat posztol
Fotó: Instagram

Nagyváradi Nelli rendkívüli formában van

Nagyváradi Nelli alakjáért sokan ölni tudnának - persze átvitt értelemben - az énekesnő nagyon jó alakkal rendelkezik. Nem is olyan meglepő, hogy bikiniben mutogatja magát, bár már eltelt a nyaralós időszak.

Most sokan lennénk az énekesnő helyében, aki Szarvason kapcsolódik ki, testét pedig mindössze egy fekete bikini fedi. Rajongóinak még egy videót is készített, hiszen a képek lehet, hogy többet mondanak minden szónál, de a  videó elengedhetetlen az élmény átadásához.

Csodálatos napsugár

- dicsérte egyik követője az énekesnőt. De nem csak ő más is hasonló véleménnyel volt Nelliről.

Hihetetlen ez a nő..

- írta.

 

