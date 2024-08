Komoly műtéten esett át Mohamed Fatima: így van most az énekesnő

- A munka terén is igyekszem sokkal tudatosabb lenni, ugyanis amióta egyedül csinálok mindent sokkal több a feladat. Már kénytelen vagyok időnként a páromat is befogni segíteni, bár neki is van egy privát munkája. Mostanában egyébként főképp duetteket készítek és szeretném megmutatni a közönségemnek mindazt, ami bennem van.