„Apa még most is letagadhatna tíz évet” – Mihályfi Luca édesapja hatvanéves lett

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 15:52
Hatvanadik születésnapját ünnepli a színművész, akit lánya különleges szeretettel köszönt. Mihályfi Balázs lánya, Mihályfi Luca a Borsnak mesélt arról, hogyan ünnepelnek majd szűk családi körben, milyen ajándékokkal készül édesapjának, és miért tartja őt igazi példaképnek nemcsak a színpadon, hanem az életben is.
November 6-án különleges nap vár a kiváló magyar színművészre, Mihályfi Balázsra, aki ezen a napon ünnepli hatvanadik születésnapját. Ennek apropóján lánya – a népszerű énekesnő, Mihályfi Luca – mesélt lapunknak arról, hogyan készülnek erre az alkalomra, és mit jelent számára az édesapja jelenléte szakmailag és a magánéletben.

mihályfi luca édesapja és édesanyja
Mihályfi Luca szülei nagyon szeretik párját, Hegyes Bercit, közösen fognak ünnepelni (Fotó: Máté Krisztián)

Mihályfi Balázs évtizedek óta a pályán

Mihályfi Balázs Győrben született 1965. november 6-án, és azóta is meghatározó alakja a magyar színjátszásnak. Tanulmányait a Színház‑ és Filmművészeti Főiskola színész szakán végezte, majd többek között a Szigligeti, az Új Színház, a Csokonai és a Centrál társulatában is játszott. Több televíziós sorozatban és filmben is feltűnt, és neve stabilan jelen van a magyar kulturális életben.

Mihályfi Balázs lánya, Luca nagyon készül édesapja szülinapjára (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Mihályfi Balázs lánya és az ünnepi készülődés

Mihályfi Luca, aki az énekesi pályán is maga mögött hagyta „színművész lányaként” a stigmát, és Hegyes Berci oldalán a Dancing with The Stars-ban is remekelt, ma már önálló művészként éli mindennapjait. A édesapja születésnapja kapcsán így nyilatkozott a Borsnak.

Az édesapám ma lett hatvanéves. Igazából mindig azt tudjuk mondani, hogy letagadhatna tíz évet, mert annyira jól tartja magát. Most szűk családi körben fogjuk ünnepelni a hatvanast, mert nem nagyon szereti a nagy partikat, bulikat.

Luca azt is elárulta, hogy az ünnepre több aprósággal is készültek.

Vettem neki egy könyvet, mert nagyon szereti olvasni, és epres csokit, az a kedvence évek óta. A Berci meg egy üveg Baileys-szel készül neki, mert azt nagyon bírja apukám

 – ecsetelte Luca. Noha a nagyszülők is szerettek volna jelen lenni, „logisztikai problémák” miatt végül csak később koccintanak velük.

Úgy volt, hogy a nagyszülők is eljönnek, ám végül nem tudtuk összehozni, mert egy csomó logisztikai probléma volt, úgyhogy majd szerintem mindenkivel koccintunk külön-külön, ha elmegyünk vidékre, így ez most szűk családi körös történet lesz.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca együtt készültek Mihályfi Balázs születésnapjára
(Fotó: Archív/hot! magazin)

Mihályfi Luca édesapja példa lehet mindenki számára

Luca külön kiemelte, hogy az édesapja szemlátomást nem foglalkozik az idő múlásával, továbbra is friss és energikus.

 Nem érzem rajta, hogy erre ráparázna. Jár edzeni, fitten tartja magát és szerintem ugyanolyan lesz ez a nap, mint bármely másik.

Az énekesnő szerint a közös vacsora és a torta lesz az este fénypontja nyugodt, szeretetteljes légkörben.

Hegyes Berci Dancing with the Starsos szereplésének köszönheti párját Lucát (Fotó: TV2)

Mihályfi Luca számára fontos a családi háttér

Luca számára a művészi családi háttér is sokat jelentett. „Otthon olyan művészekkel beszélgethettem, olyan közegben nőttem fel, ahol azt láttam, hogy a legtehetségesebb művészek a legalázatosabbak” – mondta egy korábbi interjúban. Az apjához való viszonya ma is különleges: nemcsak lánya, de művésztársa is egyben. Ezen a hétvégén tehát nem fényűző partival, hanem meghitt családi együttléttel ünnepel a család. A hatvanadik évforduló a színész lánya szerint nem a múltról, hanem sokkal inkább a jövőről, a közös pillanatokról és a művészet iránti elkötelezettségről szól. Luca számára pedig az, hogy az édesapjával együtt ünnepelhet, már önmagában ajándék.

 

