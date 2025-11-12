"Erre lettem kitalálva" – Kiderült! Ekkor szüli meg kislányát Megyeri Csilla

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Megyeri Csilla
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 10:00
A csinos influenszer egyelőre jól bírja a terhességet, sőt nagyon is boldog a jelenlegi életében. Bokszoló szerelmével már nagy erőkkel készülnek a kislányuk érkezésére. Megyeri Csilla terhességének részleteibe avatta be a hot! magazint.
Magyar Adrián
Bátran kijelenthetjük, hogy jelenleg a legboldogabb időszakát éli a műsorvezető: anyai örömök elé néz. Megyeri Csilla izgatottan, mégis eseménymentesen éli meg ezeket a hónapokat, ugyanis – sok várandós nővel ellentétben – egyáltalán nincsenek nehézségei a babavárással.

Közös fotóval jelentették be, hogy Megyeri Csilla terhes (Fotó: archív / hot! magazin)
Közös fotóval jelentették be, hogy Megyeri Csilla terhes (Fotó: archív / hot! magazin)

„Csodásan vagyok! Semmi bajom nincs, se hányinger, sem szédülés. Szerencsésnek gondolom magam, hiszen csak a fáradtság volt jelen az első trimeszterben, azóta semmi. Amikor időm engedi, edzeni is járok, az sem okoz gondot. A párom, Nico szerint erre lettem kitalálva!” – kezdte Csilla nevetve a hot! magazinnak.

Megyeri Csilla párja, Nicola Sarciá jelenlétében szeretne szülni

Egy babanem-leleplező partyn derült ki, hogy az édesanya kislányt hord a szíve alatt. Csilla elárulta: nem tudják még, hogy babaszobát vagy inkább babasarkot alakítanak-e ki a pocaklakónak, de már kinézték maguknak a különböző kellékeket.

Megyeri Csilla Nicola Sarciá oldalán óriási parti keretei között fedte fel a baba nemét (Fotó: Brandini.CO / hot! magazin)

„A kiságyat és a ringatót már kiválasztottuk, és a babakocsit is megrendeltük. Hiába lesz kislány, a rózsaszín szóba se jöhet! Inkább a bézst és más pasztellszíneket preferáljuk” – árulta el a kismama. 

Szeretnék természetes úton szülni. Ezt tanácsolta a nőgyógyász, és én is úgy gondolom, hogy erre van kitalálva a női test.

„Novemberben pontosítjuk azt, hogy hol szeretnék szülni. Még van időnk, hiszen február elejére vagyok kiírva Alessiával. Egy biztos: Nico olyan szobát szeretne, ahol bent tud lenni velünk, hiszen apás szülést szeretnénk.”

Megyeri Csilla gyermeke védelmében nem eszik felvágottakat sem

Csilla különösen ügyelt arra, hogy ne hízzon el a várandóssága alatt, de közben minden rendben legyen a pocakjában növekvő élettel. Emiatt minden olyan vizsgálaton részt vesznek, amit az orvosuk előír.

Tökéletes az összhang a szerelmesek között (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Most tartok plusz tíz kilónál, de tizenötnél szeretnék megállni! Rendszeresen járunk védőnőhöz, babamozira és különböző vizsgálatokra. Meglepődtem, mert azt hittem, hogy harmincöt felett jóval több vizsgálat lesz előírva” – mesélte a kismama, majd a kí­vá­nós­sá­gá­ról is beszélt. 

Kívánom az édes ízt, de nem csoki, hanem gyümölcs formájában, legyen az banán vagy éppen szőlő, illetve még a gumicukortól fut össze a nyál a számban, de próbálom mással helyettesíteni.

„Az elején például nem tudtam, hogy nemcsak szusit és nyers húsokat nem ehetek, de felvágottakat sem, mivel az ok­to­plaz­ma paraziták elkezdhetnek terjedni a kismama szervezetében. Szerencsére még időben utánaolvastunk, így ezeket az ételeket kihagytam az étrendemből.”

Különleges név

Csilla elárulta: nem véletlenül döntöttek úgy a párjával, hogy az Alessia nevet adják majd kislányuknak. Az olasz eredetű név jelentése: védelmező.

További izgalmas történetekért a keresd a legújabb hot! magazint (Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN)

 

