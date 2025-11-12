"Erre lettem kitalálva" – Kiderült! Ekkor szüli meg kislányát Megyeri Csilla

Bátran kijelenthetjük, hogy jelenleg a legboldogabb időszakát éli a műsorvezető: anyai örömök elé néz. Megyeri Csilla izgatottan, mégis eseménymentesen éli meg ezeket a hónapokat, ugyanis – sok várandós nővel ellentétben – egyáltalán nincsenek nehézségei a babavárással.
„Csodásan vagyok! Semmi bajom nincs, se hányinger, sem szédülés. Szerencsésnek gondolom magam, hiszen csak a fáradtság volt jelen az első trimeszterben, azóta semmi. Amikor időm engedi, edzeni is járok, az sem okoz gondot. A párom, Nico szerint erre lettem kitalálva!” – kezdte Csilla nevetve a hot! magazinnak.
Egy babanem-leleplező partyn derült ki, hogy az édesanya kislányt hord a szíve alatt. Csilla elárulta: nem tudják még, hogy babaszobát vagy inkább babasarkot alakítanak-e ki a pocaklakónak, de már kinézték maguknak a különböző kellékeket.
„A kiságyat és a ringatót már kiválasztottuk, és a babakocsit is megrendeltük. Hiába lesz kislány, a rózsaszín szóba se jöhet! Inkább a bézst és más pasztellszíneket preferáljuk” – árulta el a kismama.
Szeretnék természetes úton szülni. Ezt tanácsolta a nőgyógyász, és én is úgy gondolom, hogy erre van kitalálva a női test.
„Novemberben pontosítjuk azt, hogy hol szeretnék szülni. Még van időnk, hiszen február elejére vagyok kiírva Alessiával. Egy biztos: Nico olyan szobát szeretne, ahol bent tud lenni velünk, hiszen apás szülést szeretnénk.”
Csilla különösen ügyelt arra, hogy ne hízzon el a várandóssága alatt, de közben minden rendben legyen a pocakjában növekvő élettel. Emiatt minden olyan vizsgálaton részt vesznek, amit az orvosuk előír.
„Most tartok plusz tíz kilónál, de tizenötnél szeretnék megállni! Rendszeresen járunk védőnőhöz, babamozira és különböző vizsgálatokra. Meglepődtem, mert azt hittem, hogy harmincöt felett jóval több vizsgálat lesz előírva” – mesélte a kismama, majd a kívánósságáról is beszélt.
Kívánom az édes ízt, de nem csoki, hanem gyümölcs formájában, legyen az banán vagy éppen szőlő, illetve még a gumicukortól fut össze a nyál a számban, de próbálom mással helyettesíteni.
„Az elején például nem tudtam, hogy nemcsak szusit és nyers húsokat nem ehetek, de felvágottakat sem, mivel az oktoplazma paraziták elkezdhetnek terjedni a kismama szervezetében. Szerencsére még időben utánaolvastunk, így ezeket az ételeket kihagytam az étrendemből.”
Csilla elárulta: nem véletlenül döntöttek úgy a párjával, hogy az Alessia nevet adják majd kislányuknak. Az olasz eredetű név jelentése: védelmező.
