Csúnyán megalázták a várandós Megyeri Csillát

támadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 09:00
Megyeri Csillavárandósság
A várandós műsorvezetőt egy Facebook-csoportban támadták be. Nem fogod elhinni, kihez hasonlították Megyeri Csilla külsejét!
Bors
A szerző cikkei

Megyeri Csilla terhességét szépen végigkövethetjük a közösségi oldalakon, az influenszer mindig beszámol élete fontos mérföldköveiről. A hét hónapos terhes kismama azonban most egy csúnya kritikát kapott követőitől.

Megyeri Csilla brutális kritikát kapott
Megyeri Csilla külsejét kritizálták egy Facebook-csoportban (Fotó: Brandini.Co)

Megyeri Csilla várandóssága alatt sem ússza meg a kritikákat

A TV2 sztárja és olasz származású párja, Nicola Sarciá még alig tértek vissza az országba spanyolországi kiruccanásuk után, máris erős támadásnak lettek kitéve. Noha életük legboldogabb időszakát élik, első közös gyermekük születéséhez közeledve a kommentelők továbbra sem kímélik a műsorvezetőt, sőt a legkisebb részletbe is belekapaszkodnak – még a külsejébe is. Legutóbbi videójában a sminkjét kritizálták.

Csilla Instagram-oldalán tett közzé egy videót, amelyben egy együttműködés részére készített tartalmat otthonában. A videó azonnal felkapottá vált, néhány perc alatt több tízezer megtekintést ért el. Később azonban olyan dolog történt, amelyre biztosan nem számított a kismama: nyilvános Facebook-csoportban érte őt támadás.

Megyeri Csillát egy ronda mesefigurához hasonlították
Megyeri Csillát sok kritika éri, de ez mind közül a legocsmányabb (Fotó: Facebook)

Megyeri Csilla és párja alig tértek vissza az országba, a műsorvezetőt azonnal betámadták

A bejegyzés létrehozója lefotózta az influenszer videóját, és egy képet vágott be Csilláról, majd mellé szerkesztette a Shrek című meséből jól ismert kocsmárosnét, leírásba pedig annyit írt, hogy „Ikertornyok.”

A kommentszekcióba többeknél is negatív reakciót váltott ki a fotó, sokan nem értik, hogy lehet egy várandós nőt kigúnyolni. Akadtak azonban hozzászólások, amelyek társulva a poszt készítőjéhez, sértő megjegyzéseket tettek közzé.

Én is így festettem ki a számat ötévesen, mikor elvettem anyám rúzsát

– írta egy kommentelő.

A valóságban azonban a Drágám add az életed! műsor sztárja kicsattan a boldogságtól, ami nagyon is jól áll neki. Kerekedő pocakja mellett is megőrzi alakját a rendszeres mozgással és a sportolással. Az influenszer életében mindig is fontos szerepet játszott a mozgás, nem csoda, hogy terhessége alatt is odafigyel az egészséges életmódra, erre pedig másokat is ösztönöz.

 

