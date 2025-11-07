Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Nem hiszed el, mi történt a Megasztár közönségtalálkozóján – teljesen elszabadultak az érzelmek

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 20:25
Magyarország legkedveltebb zenei tehetségkutatója ismét hatalmas sikert aratott. Elképesztő hangulatban telt a Megasztár közönségtalálkozója.
Bors
A szerző cikkei

Hétről hétre uralja a nézettségi adatokat a TV2 show-műsora, hatalmas az érdeklődés az ország vezető tehetségkutatója iránt. A Megasztár rajongóknak péntek este lehetőségük nyílt arra, hogy személyesen is találkozhassanak kedvenceikkel.

Fergeteges hangulatban telt a Megasztár közönségtalálkozója (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Hatalmas rajongótábor a Megasztár közönségtalálkozóján

Hatalmas tömeg gyűlt össze a Megasztár közönségtalálkozójának helyszínén. Több száz rajongó látogatott el az Akvárium klubba, hogy találkozzon kedvenc versenyzőivel.

A látogatók hosszú órákig, kígyózó sorokban vártak csak azért, hogy egy aláírást vagy közös fotót szerezzenek kedvenceiktől. Az énekesek szó szerint ajándékokban úsztak: plüssfigurák, rajzok és személyes meglepetések záporoztak a színpadra. Az aranytorkú Szabó Kamilla Lilla, Tóth Gabi csapatának egyetlen megmaradt versenyzője, még egy capybara-plüsst is kapott egy rajongójától – a közönség természetesen elolvadt.

A Megasztár mesterei is jelen voltak
A  Megasztár mesterei is jelen voltak (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Curtis igazi showman volt

A mesterek közül csak Herceg Erika és Curtis tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt. Tóth Gabi és Marics Peti leszervezett fellépéseik miatt ezúttal távol maradtak, de a hangulat így is az egekben volt. A tömeg extázisban tört ki, amikor a rajongók egyszerre kezdték kántálni Herceg Erika már-már legendássá vált mondatát, amellyel korábban megdorgálta tanítványát, Ádám Attilát, aki hajnali háromkor osztott meg egy posztot az Instagramon.

A humor sem maradt el: Curtis mindössze néhány percre lépett színpadra, de már az első mondataival felrobbantotta a termet – a közönség sírva nevetett.

Elképesztő tömeg gyűlt össze
Több száz rajongó a Megasztár közönségtalálkozóján (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Tehetségből sem volt hiány

Természetesen a Top 13 versenyző is színpadra lépett, mindannyian egy-egy dalt adtak elő, amit a rajongók hatalmas ovációval fogadtak.

Az este legmeghatóbb pillanata mégis Kökény Attilához fűződött, aki könnyeivel küzdve videózta fiát, Lalit, amint a Michael Jackson-féle Black or White című slágert adta elő. A büszke apa meghatódva figyelte, ahogy gyermeke a reflektorok fényében ragyog – a nézők pedig alig tudták visszatartani a könnyeket.

 

