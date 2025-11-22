"Nagyon szeretem!" – L.L. Junior édes testvére betegséggel küzd: szívszorító vallomás az állapotáról

Lesi László mindig büszke volt roma származására, szüleire, akik mindent megtettek érte. Testvéreiről azonban nagyon ritkán beszél L.L. Junior, de most a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorban kivételt tett és most először megszólalt édestestvére, bátyja betegségéről.

L.L. Junior családjáról nagyon ritkán beszél, most kivételt tett (Fotó: Huszár Márk)

L.L. Junior egész családja segíti beteg bátyját

Nagyon ritkán enged bepillantást magánéletébe a rapper, félti őket a nyilvánosságtól. L.L. Junior azonban most kivételt tett, mesélt többek között piás kirohonasáairól és azt is elárulta, hogy nem várt gyermek volt.

„Apu akart engem, anyu nem akart engem! Mindig mondom anyunak, hogy milyen jó, hogy megtartottak” – mondta Hajdú Péternek, miközben gyermekkori képeket nézegettek.

Amikor egy olyan kép került elő, amin bátyjával van, megtelt szeretettel a hangja.

Bátyám, édes testvérem, Zolika, ő betegeskedik otthon, otthon van és mi segítünk neki mindenben a családdal, anyagilag is, mentálisan, mindenhogy! Nagyon szeretem!

L.L. Junior édesanyja piacon virágot árult (Fotó: Bors)

Édesanyja virágot árul a piacon

L.L. Junior, aki Hajdú Péter műsorában kőgazdag párjáról, Frey Timiről is sokat mesélt, szeretné, ha anyukája már nem dolgozna, mindenben támogatja őt. Fáni néni – ahogy a piacon mindenki szólítja – igazi híresség a budapesti Hunyadi téren, de az emberek korántsem azért keresik a társaságát, mert ő L.L. Junior anyukája. A kedves virágárus asszony a szerethetősége miatt népszerű.

Már nem lenne muszáj dolgoznom, mert tény és való, hogy a fiam nagyon sokat mondja nekem, hogy pihenjek végre. De én szeretem a munkám! A munka éltet… Szeretek dolgozni, és nem szeretnék kiszolgáltatva lenni. Mert amíg élek, ezt a munkámat folytatom. Megengedhetném magamnak, hogy ne dolgozzak, mert a fiam nagyon sokat segít rajtam. Laci mindig azt mondja: anyu, most már idős vagy, ne dolgozz, maradj otthon, élvezd az otthonodat, de nekem olyan jó ide kijönni.

– mesélte korábban a Borsnak Fáni néni.