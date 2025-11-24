Lékai-Kiss Ramóna: Azt még nem tudom, hogy öregkorunkra merre indulunk el

Hétfőn elrajtol a TV2 vadonatúj, ingatlanos realityje, a Lakásvadászok – Otthon első látásra, amelynek háziasszonya ezúttal Lékai-Kiss Ramóna lesz. A műsorvezető nemcsak kívülről, hanem belülről is jól ismeri a költözésekkel járó izgalmakat és dilemmákat, hiszen saját életében is többször átélte már, milyen az, amikor egy új helyen kell otthont teremteni.

Lékai-Kiss Ramóna számára a családja az első (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Lékai-Kiss Ramóna és férje sokáig laktak vidéken

Ramóna többször lakott vidéken, és mindig is közel állt hozzá a nyugodtabb, csendesebb élet, ám a munkája miatt végül Budapestre költöztek férjével, Lékai Mátéval. Közös fiuk, Noé idén kezdte az iskolát, ami tovább erősítette bennük, hogy egy ideig biztosan maradnak a fővárosban.

„Most már nem azt nézem, tehát hogy hol van a munkahelyem, hanem igazából a legfontosabb, hogy hol van a gyermekemnek az iskolája. Ehhez igyekszem kialakítani az otthonunkat. Úgyhogy a következő tíz-húsz évben valószínűleg maradunk itt” – mondta Rami.

Hozzátette, bár most minden Budapesthez köti őket, hosszú távon könnyen lehet, hogy visszatérnek majd vidékre.



Azt még nem tudom, hogy öregkorunkra merre indulunk el, de szerintem nagyobb esélye van annak, hogy vidéken leszünk, mint a fővárosban. De az is lehet, hogy amikor Noé egyetemre megy, könyörgünk majd neki, hogy hadd kövessük abba a városba, ahol tanulni fog

– nevetett Rami.

A műsor tele lesz izgalmakkal (Fotó: Gáll Regina)

Lékai-Kiss Ramóna a Lakásvadászok - Otthon első látásra című műsorban sok izgalmat ígér a nézőknek

A Lakásvadászok – Otthon első látásra izgalmas hétköznapi helyzeteket és valódi döntéseket mutat be: miként próbálják az ingatlanosok eltalálni a vevők igényeit, és hogyan születik meg az a bizonyos „szerelem első látásra” egy lakással kapcsolatban. A műsor minden nap más történetet hoz, így a nézők sosem tudják, milyen meglepetés vár rájuk.

Minden héten más-más régióból versenyeztetünk három ingatlanost, akiket hétfőtől péntekig követhetnek végig a nézők. A hét utolsó napján pedig kiderül, ki a győztes, aki a leginkább ki tudta elégíteni a vevők igényeit. A lakásvadászok és a nézők, minden nap megismerhetnek egy új vásárlót – lehet egy testvérpár, egy anya-lánya duó, egy család vagy egy fiatal házaspár. A lényeg, hogy mindenkinek mások az elvárásaik, a cél pedig, hogy az ingatlanosok egy olyan lakást, vagy házat találjanak, amit tényleg meg is vásárol, és ami tökéletesen megfelel az igényeiknek.

A műsor november 24-én hétfőn indul, és már az első héten kiderül, mennyire izgalmas helyzetekbe kerülnek a lakásra vágyók – és persze az ingatlanosok is. Ramóna szerint garantált a feszültség, a meghatódás és a nagy felismerések pillanatai.