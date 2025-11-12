Indul az igazi vadászat a TV2-n!

Végre képernyőre kerül az eredeti lakáskereső reality! November 24-én, rögtön a Házasság első látásra fináléja után indul egy Európát már meghódító, vadonatúj formátum Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetésével.

„Nagy volt a verseny a Flat Hunters jogaiért, amit végül a TV2 szerzett meg. Hiszünk ebben a formátumban, ahogy a Kincsvadászokban is éreztük a potenciált. Úgy gondolom, ez a legjobb alkalom arra, hogy bevezessünk egy újabb szerethető műsort, amelyben ezúttal is együtt örülhetnek a nézők a civil szereplők sikereinek.” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

A Lakásvadászok – Otthon első látásra Magyarország első szakmai ingatlanos reality-je, ahol minden nap egy új vevő keresi álmai otthonát három profi ingatlanos segítségével – öt kiemelt régióban, hetente váltakozva: Budapest, Pest megye, Debrecen, Pécs és a Balaton térsége. A műsorban valódi vásárlók, valódi döntések és valódi tétek kerülnek a képernyőre.

Hétfőtől péntekig minden nap új élethelyzetet, új igényeket és új versenyhelyzetet ismerhetünk meg – miközben a három ingatlanos mindegyike megpróbálja bebizonyítani, hogy ő érti legjobban az ügyfél álmait és valós lehetőségeit. Csütörtökön jön az első fordulópont – búcsút intenek annak az ingatlanosnak, aki a héten kevesebb eladást ért el és a szakmai szavazáson alulmaradt. Pénteken a cél egyszerű, mégis minden szempontból komoly kihívás: szakmailag a legjobbnak lenni és megtalálni a hét utolsó vevője számára az ideális otthont – és elnyerni a régió győztese címet és a 4 millió forintos főnyereményt.

A Kincsvadászok indulása óta hatalmas népszerűségnek örvend, a rajongóknak pedig jó hír, hogy november 25-től a Házasság első látásra helyén vadonatúj epizódokkal folytatódik kedvenc műsoruk. A TV2 műtárgy-kereskedő showjának legújabb részeiben is különleges tárgyak érkeznek a Kincsvadászok stúdiójába. A Till Attila által vezetett Kincsvadászok stábja változatlan, Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett, a jól megszokott 5 fős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mikkel lepik meg őket a műsor civil eladói. Meglepetésben pedig nem lesz hiány, hiszen a különleges történettel bíró festmények, szobrok, ékszerek és porcelánok mellett többek között egy MIG pilóta sisak, egy régi tűzoltó autó és egy indonéziai riksa is a kereskedők elé kerül. Már csak az a kérdés, sikerül-e eladni a különleges tárgyakat, és ha igen, kinek és mennyiért?