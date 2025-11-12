Szívszorító részletek: Így vesznek végső búcsút Krizbai Teca szerelmétől

Néhány hét leforgása alatt tört darabokra a Csillag születikből megismert vak énekesnő, Krizbai Teca élete.

Krizbai Teca boldogsága nemrég még felhőtlen volt (Fotó: Mediaworks Archívum)

A korábban pszichológusként is praktizáló tehetség egy bántalmazó házasságból menekült Csabi féltő, védelmező karjaiba, az új szerelemről pedig nyáron még boldogan mesélt a Borsnak.

„Csabival azt kerek perec kijelentettük, hogy soha nem akarunk gyereket. Ebben mindketten egyetértünk. A házasság? Az pedig még a jövő zenéje, nem gondolkoztunk el rajta. Nekünk az is csodás, ha öt év múlva is ugyanúgy élünk, mint ma. Nem vagyunk mi nagyravágyó emberek! Egy kis hangszigetelt stúdiót nagyon szeretnénk viszont, ahol kedvünkre tudunk dalolni és zenélni. Bár remélem, most sem zavarjuk annyira a szomszédokat” – nevetett alig 4 hónappal ezelőtt Krizbai Teca, akinek közös fellépései is voltak már kedvesével. Néhány nappal ezelőtt azonban drámai hír érkezett.

Krizbai Teca és Csabi sokat zenéltek együtt (Fotó: Krizbai Teca)

Krizbai Teca elvesztette a szerelmét

A Bors elsőként számolt be arról, hogy Krizbai Teca szerelme elhunyt, mindössze fél év boldogságot adott nekik a sors. Teca egy szívszaggató Facebook-bejegyzésben búcsúzott a férfitől, aki látássérültként is a fényt jelentette számára.

„Élni kell, és nem félni. Ezt tanítottad nekem abban a röpke fél évben, amit kaptunk az élettől. Te mutattad meg, milyen az, ha igazán, feltételek nélkül szeretnek. Megmutattad, hogy a legnehezebb percekben is lehetünk önfeledten boldogok. A te segítő kezed által újra tudtam kezdeni életem egyik legfájóbb, és legnehezebb időszaka után. Mindig azt mondtad, százból egy ember van, akivel így érezhetitek egymást zeneileg. Nekünk megadatott. Zeneileg, és lelkileg is. Habár rövid idő jutott nekünk, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehettem. Mindketten „felvettük a kincset”.

Hatalmas ajándék voltál nekem itt a Földön, és tudom, hogy odafentről is figyelsz rám. Köszönöm, hogy megvártál, és még egyszer megfoghattam a kezed a kórházi ágyon, bízva abban, hogy még adhattam neked néhány boldog percet.

„Nem lehet leírni és kimondani, mennyire hálás vagyok neked azért, akivé engem szeretni tudtál. Átszerettél rengeteg korlátomon és határomon, ami a kiteljesedésben akadályozott. Te magad voltál A ZENE. Csupa nagybetűvel. A kezedben a hangszerek életre keltek és énekeltek. Rámhagytad a legszebb örökségedet: a zongoratudásodat. Köszönöm, hogy méltónak tartasz rá. Büszkén, a legnagyobb szeretettel, csodálattal és tisztelettel viszem tovább. Mefoghatatlan, hogy már nem vagy itt velem. Egy pillanat alatt a hullámok elsodortak tőlem. Habár rövid volt az időnk, a másik felem voltál, és az is maradsz. Mindig nálad voltak a gondolataim, és a tieid nálam. Ez most is így van. Nemcsak a szerelmem, az őrangyalom is voltál, a legváratlanabb pillanatokban is. Hálás vagyok, hogy a társad lehettem. Most a számunkra két legmeghatározóbb dallal kezdelek el kísérni a rád váró úton, a felhőkön, ahol már nem fáj neked, de álmomban mindig visszatérsz hozzám. Nyugodj békében, Szerelemtündér! Szárnyalj tovább odafent, hiszen most már ott zenélsz tovább” – írta Krizbai Teca párja elvesztése után.