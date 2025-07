„Soha nem akarunk gyereket” - így él új szerelmével Krizbai Teca, a Csillag születik vak énekesnője

Az énekesnő július elején csak a Borsnak mesélte el, hogy elválik Krizbai Teca férje miatt, és már rá is talált az új szerelem. A látássérült énekesnő nevét a 2011-es Csillag születikben ismerte meg az ország, akkor rengeteg néző szívébe belopta magát kivételes tehetségével.

Krizbai Teca boldogan mesélt új kedveséről (Fotó: Facebook)

Később arról szóltak a hírek, hogy Krizbai Teca 2020-ban férjhez ment. Az év szeptemberében mondta ki a boldogító igent választottjának, akivel akkor már öt éve alkotott egy párt. Ennek a házasságnak azonban már vége, az énekesnő néhány hónappal ezelőtt beadta a valókeresetet.

Ám ez még nem minden! Krizbai Teca nemrég azt is elárulta a Borsnak, hogy újra szerelmes, sőt, mi több már együtt is él új kedvesével, aki egy szintén látássérült zenész, Csabi.

Krizbai Teca: tányértörésre még nem került sor

Krizbai Teca új szerelme társaságában egy pesti panellakásban éli mindennapjait, amit ugyanannyira átsző a zene és a humor, mint az egymás iránt érzett feltétlen szeretet. Bár Teca és Csabi soha nem látták egymást, állításuk szerint elképesztő köztük az összhang, és még tányértörésre, csapkodásra sem került sor.

„Mi legfeljebb úgy tudnánk veszekedni, hogy összetörünk néhány dolgot, ám tányértörésre még nem került sor. Egyébként sem vagyunk túl merev emberek, mindketten törekszünk a rugalmasságra. Hogy hogyan telik egy napunk? Nos, mi is cigivel és egy jó kávéval indítunk, mint látó társaink. Kávé nélkül legfeljebb félgőzzel tudnánk teljesíteni. Rengeteget zenélünk, de ezt is csak akkor, ha mindketten érezzük az ihletet. A humor az egyik legfontosabb társunk a mindennapokban, de olvasni is nagyon szeretünk”

- kezdte a Borsnak Teca, majd szerelme, Csabi vette át a szót.

„Azt hiszem, humor nélkül nem is menne! Sok a troll ugyanis, akik már a szerelmünkről szóló cikk alá is csak negatív kommentet voltak képesek írni. Mi ezeken is csak nevetünk és boldogok vagyunk. Sokan el sem tudják képzelni, milyen lehet két vak ember élete, de igazság szerint legfeljebb a takarítás az, ami kisebb nehézséget okoz. Ha főzök, a hangokat figyelem, hogy mondjuk mennyire pattog az olaj a sült krumpli alatt. Mindent meg lehet oldani. Tecának még egy kicsit gyakorolnia kell az önálló közlekedést, de én bárhová eljutok villamossal is”