Ennél cukibbat ma már nem látsz! Így szurkol a magyar válogatottnak Krausz Gábor kislánya, Hannaróza

Mint azt a Bors megírta, ma este a miniszterelnök mellett az egész ország szeme is a magyar labdarúgó-válogatottra szegeződik, hiszen kulcsfontosságú mérkőzést játszik Örményország ellen. Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, ha győz Írország vendégeként; emellett pedig, ha a magyar válogatott is nyer Örményországban, akkor biztosan megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet.
A magyar válogatott Vb-selejtezőjét pedig Krausz Gábor is nagy figyelemmel kíséri, korlátozott ideig elérhető Instagram-története szerint pedig a sztárséf mellett kislánya, Hannaróza is elképesztő bedobással szurkol a magyar csapatnak.
Hajrá Magyarország!
– ismétli nagyokat ugrálva Hannaróza.
