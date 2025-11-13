Ennél cukibbat ma már nem látsz! Így szurkol a magyar válogatottnak Krausz Gábor kislánya, Hannaróza

Mint azt a Bors megírta, ma este a miniszterelnök mellett az egész ország szeme is a magyar labdarúgó-válogatottra szegeződik, hiszen kulcsfontosságú mérkőzést játszik Örményország ellen. Portugália kijut a 2026-os világbajnokságra, ha győz Írország vendégeként; emellett pedig, ha a magyar válogatott is nyer Örményországban, akkor biztosan megszerzi a pótselejtezőt érő második helyet.

Krausz Gábor Fotó: Dunántúli Napló_Löffler Péter

A magyar válogatott Vb-selejtezőjét pedig Krausz Gábor is nagy figyelemmel kíséri, korlátozott ideig elérhető Instagram-története szerint pedig a sztárséf mellett kislánya, Hannaróza is elképesztő bedobással szurkol a magyar csapatnak.

Hajrá Magyarország!

– ismétli nagyokat ugrálva Hannaróza.

Az irtó cuki videót IDE kattintva lehet korlátozott ideig megnézni.

