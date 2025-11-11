Új zenéjével üzen exének a Kísértés sztárja

A TV2 párkereső valóságshow-ja idén is nagy sikert aratott. A szereplők közül megismerhettük Kísértés Kerimet, vagyis Kerim Khalil-t, az egyiptomi származású zenészt. Kerim jelenleg is új zenékkel készül rajongóinak, melyekről elárult néhány kulisszatitkot.

Kísértés Kerim egy dallal búcsúzik a műsortól és a nőktől (Fotó: Tv2)

Kísértés Kerim új karrierbe kezd

A Kísértés szépfiúja eddig botrányaival hívta fel magára a figyelmet, különösen legutóbbi balhéjával, amikor kiderült, hogy illuminált állapotban ült volán mögé, ezért a rendőrség elvette a jogosítványát.

Most azonban egy új oldalát ismerhetjük meg az egyiptomi rosszfiúnak. Kerim zenei karrierbe kezdett, és már izgatottan várja, hogy megmutassa magát a közönségnek.

A következő zeném a műsor lezárására készült, amolyan búcsú lesz, illetve egy bizonyos személynek, egy lánynak is üzenek benne

– mesélte a fiatal sztár a Borsnak.

„Úgy gondolom, hogy ez a zene egy kicsit üzenet is lesz, meg az is kiderül, hogy most hogyan is vélekedek, vagy hogy is vagyok a történtekkel" – a valóságshow-szereplő női rajongói örömére azt is elárulta, hogy jelenleg szingliként éli mindennapjait.

Kerim rejtélyes üzenetet küld egy lánynak (Fotó: Tv2)

Különleges közreműködésekre készül Kísértés Kerim

A dal még a héten debütálni fog minden zenei platformon: "Félig arab, félig magyar zene, ez ami készül, szóval úgymond beletettünk egy kis keleti hullámot, de le lesz nyilvánvalóan fordítva, szóval érteni fogja mindenki, hogy miről van szó, amikor arabul énekelek."

Ez a zene arról szól, hogy el kell mennie annak a személynek, az ember életéből, aki nem oda tartozik

– mesélte lapunknak Kerim.

A Kísértés sztárja nem csak egy zenével készül követőinek, több számát is meg lehet majd hallgatni. A dalok között közreműködésekre is lehet számítani, ám a zenészek kilétét egyelőre homály fedi. Kerim azonban annyit elárult, hogy neves előadókkal fog együtt dolgozni a lemezén és alig várja, hogy megoszthassa a híreket.

A fiatal sztár több zenésszel is jó kapcsolatot ápol, köztük a szintén botrányhős Jabberrel is. Talán ő lesz az egyik meglepetés előadó Kerim oldalán?