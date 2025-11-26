Kern András: „Összességében jó és érdekes volt ez az élet”

Kern András őszinte visszatekintése gyerekkorára és pályájának meghatározó állomásaira.

Öntörvényű természet, és kevés embert enged közel magához. A film­jeivel és a szerepeivel mégis örökre belopta magát a közönség és a rajongók szívébe. Kern András élete és pályája során számos díjat nyert. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész most a legmélyebb érzéseiről vallott a hot! magazinnak.

Kern András már hatéves korában eldöntötte, hogy színész lesz (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Kern András gyerekkorának első meghatározó élményei

Kezdjük a gyerekkorával...

„És meséljem el megint az egész életemet?”

Egyszer mesélte, hogy hatéves volt, amikor elsétált a szüleivel a Vígszínház épülete előtt, és szinte beleszeretett. Nem sokkal később viszont már a filmvásznon találta magát.

„A Vígszínház környékén laktunk... Másrészt napközis gyerek voltam. Nyáron természetesen nem volt iskola, én pedig a Margit-szigeten voltam egy nyári táborban. Oda jöttek el filmesek, akik gyerekszereplőt kerestek egy filmbe.”

Aztán az élet úgy hozta, hogy nem tudott menni a rendezői szakra. Amikor egy darabban benne van, akkor óhatatlanul kibújik önből a rendező?

„Néha igen. Persze próbálom úgy alakítani, hogy ez ne így legyen, már csak azért sem, mert ilyenkor bizonyos rendezők nem nagyon boldogok, és ez rossz hangulatot kelt.

Néha jól viselkedek, mert a rendezők elég hiú emberek. Máskor meg valóban rendezőként szeretnék működni, ha jó ötletem van éppen.”

Azt mondja, kicsit akaratos ember lett belőle (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

A színész alkotói temperamentuma és szakmai vívódásai

Nehezen tudom elképzelni, hogyan lehet önt rendezni. Könnyen dolgozik együtt a kollégáival?

„Sokszor igen, sokszor nem.”

És amikor nem, az miben nyilvánul meg?

„Veszekedésekben. A rendező nagyon akar valamit, meg persze én is. És ha egyik sem enged, abból veszekedés lesz, de azért ez ritka. Kicsit akaratos vagyok. Ráadásul én is mindig ugyanazt a művet akarom készíteni. Vannak, akik nálam sokkal jobban értik, és időnként olyan különösen, olyan avantgárd módon közelítik meg a nézőt, hogy az egyáltalán nem érti, mit is akar mondani a rendező, miről is szól a film. Én viszont szeretem azt, ha lehet érteni, ugyanakkor nem szeretem a nagyon egyszerű és olcsó sikerfilmet. Mert annál meg az az érzésem, hogy nem elég szép, nem elég jó.”