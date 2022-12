Kern András kitálalt, ezért vesztek össze valójában Bujtor Istvánnal

Ez nem volt olyan rettenetes nagy bűn a Bujtor-filmek forgatásán. De az akkor a Pistát nagyon bántotta, mert ő amikor forgattunk, talán nem is ivott soha. Utána viszont jelentősen, meg előtte, meg én is. Mert akkor lehetett még inni, mert nem is volt gyomorvérzésem, meg az egész nagyon régen volt. Azon egy kicsit összevesztünk, aztán három nap múlva odamentem hozzá és azt mondtam: „Te hülye vagy, már rég kibékülhettünk volna, most így fogunk tovább forgatni és még évekig csinálni?!”. Mert minden évben csináltunk egy ilyen filmet. Azt mondta: „Ja, nem, ez tényleg hülyeség. Na, szevasz, b*zdmeg! Mit iszol?” És akkor rendbe jött ez a dolog