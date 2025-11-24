Jákli Mónika fogyása mindenkit sokkolt: Mi történt vele?

Újra sokkolta a rajongókat Jákli Mónika, Boráros Gábor volt párja, miután nemrég megosztott magáról egy fotót Instagramon, amelyen a bordái drámai módon kirajzolódtak. A képet látva a közösségi média azonnal felkapta a témát, és a Redditen, valamint más fórumokon gyorsan elindult a találgatás: vajon mi állhat a drasztikus fogyás hátterében, és van-e ok aggódni az édesanya egészségéért.

Jákli Mónika fogyása megdöbbentette a rajongóit (Fotó: YouTube)

Jákli Mónika Instagram posztja magáért beszél

Már korábban is voltak intő jelek: egy hónappal ezelőtt egy hasonló fotó kapcsán a kommentelők már aggódtak, hogy Jákli Mónika extrém soványsága a közösségi média és a divat irreális testideáljainak hatását mutatja. Akkor még többen ironikusan reagáltak, mások pedig kritikusan: „Durván testképzavaros ez a nő…” – írták akkor. Azóta a helyzet nemhogy javult volna, láthatóan csak rosszabbodott.

Az online támadások miatt fogyott még többet?

A rajongók és kommentelők között egyre több kritikus hang hallatszik. Egy Reddit-felhasználó így foglalta össze aggodalmát:

Valamikor kirakott egy reklámot, ahol valamilyen fogyasztó vitamint reklámozott. Ráállt a mérlegre, és 43 kg volt. Nyilván mindenkinek más az egészséges, de remélem, ennél tovább nem akar fogyni. Mondjuk ilyenkor megnézném mindig azt, aki posztolja, mert mikor ez a nő top formában volt, akkor is csak azt olvastam, hogy rosszul néz ki, mert fú, mi ez a szálkás izomzat egy nőnél... Aztán csodálkozunk, hogy étkezési zavarai lettek, és most ezért van cs*sztetve

– olvasható az elgondolkodtató komment.

Óriási a felelősségünk

A kommentek jól mutatják, hogy a közönség egyszerre sajnálkozik és ítélkezik: sokan úgy érzik, Jákli Mónika külső megjelenését évek óta támadások érik, és a közösségi média visszajelzései csak súlyosbították a helyzetet. Az influenszer a nyilvános megszólalásaiban egyébként határozottan cáfolta, hogy evészavara lenne. „Nem vagyok se anorexiás, se bulimiás!” – közölte korábban egy lapnak, hozzátéve, hogy rendesen étkezik, és az álomsúlyát céltudatos életmóddal érte el. Szerinte az extrém soványság csupán az életmódja és a testformálás eredménye.