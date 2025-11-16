Döbbenetes! Ennyit változott Horváth Éva állapota egy hét alatt

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva egy évvel ezelőtt brutális balesetet szenvedett Balin, és ezzel eléggé le lett korlátozva az élete, lábra sem bírt állni sokáig. A gyönyörű kétgyermekes édesanya állapota azóta rengeteget javult, nemrég még járókerettel, majd anélkül is bejelentkezett már a közösségi oldalain.
A káprázatos modell egy teljesen új életszemléletet kezdett el elsajátítani a gyógyulása folyamán, mivel a megszokott, pörgős énje egy időre parkolópályára került. Horváth Éva nem adta fel, minden áldott nap keményen küzdött azért, hogy újra járhasson, sőt, már a nehéz gipszet sem kell elviselnie lábán.
Legutóbbi videóján gyógyulási folyamatának egy részét mutatta meg nekünk, ahol egy úgynevezett 3D rehabilitációs technikával mozgatta a lábát a gyógytorna részeként. Horváth Éva elárulta, hogy el sem tudta volna egy évvel ezelőtt képzelni, hogy ilyen folyamatokat fog végezni, de a fejlődése szinte már emberfeletti.
Ez fantasztikus előrelépés számomra, ugyanis ez azt jelenti, hogy majdnem száz százalékosan terheltem a lábam
- mondja Éva az egyik gyakorlat elvégzése közben.
Az egykori szépségkirálynő pozitívan néz a jövőbe.
Biztos vagyok benne, hogy ebből karácsonyra sétálás lesz
- jelentette ki boldogan.
Követői valóságos csodálattal nézik a fejlődését, még a fitneszkirálynő Rubint Réka is hozzászólt, hogy ,,Egy csoda vagy".
