Horváth Éva: „Anyaként nagyon nehéz volt, hogy nem lehettek velem a gyerekeim”

2024 novemberében szenvedett motorbalesetet Balin Horváth Éva. A modell 2022 elején költözött a mesés helyre a klíma és a nyugodtabb életvitel miatt. Éva nyílt lábszártöréssel került kórházba, később pedig sajnos egy nagyon veszélyes fertőzést is elkapott, ami miatt többször is operálni kellett. A kezelésekhez Magyarországra szállították, és többször is szóba került az amputáció kérdése, de Horváth Éva műtétek során esett át, hogy ezt elkerülje: eddig nyolcszor operálták. A lábát csak úgy lehetett megmenteni, hogy egy ponton fixálták a bokáját, így nem tudta teljesen mozgatni, ami a járásban is erősen befolyásolta. Bár a baleset az egész életét megváltoztatta, Éva mindig próbált pozitív maradni.

Horváth Éva balesete gyökeresen megváltoztatta az életét

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Mi történt Horváth Éva lábával?

A tavaly szeptemberi motorbalesete után hónapokig feküdt kórházban Éva. A kétgyerekes anyuka azt mondja, a történtek óta még inkább az érdeklődés középpontjába került, ennek pedig az az oka, hogy az emberek könnyen azonosultak az életének ezzel a nehéz időszakával.

„Azt vettem észre, hogy majdnem mindenkinek a családjában van olyan személy, aki balesetet szenvedett, így azok, akik megkeresnek, elsősorban segítséget és tanácsokat kérnek. Volt egy bácsi, aki elmúlt hetvenéves, és a fiát kérte meg, hogy keressen rám a közösségi oldalakon, mert látott a televízióban, és talán tudok segíteni neki hasznos ötletekkel. Bevallom, nagyon örülök az ilyen megkereséseknek” – árulta el a hot! magazinnak az egykori modell.

Horváth Éva gyermekeit is próbálta óvni

Éva kálváriája nagyjából egy éve kezdődött, és még nem tudni, mennyi idő van hátra a teljes gyógyulásig. Az egykori műsorvezető ma már sokkal felszabadultabban beszél a vele történtekről, ő maga is érzi: túl van a nehezén. A fizikai fájdalmon túl azonban sokat harcolt a saját érzéseivel is. Mára megtanulta, hogy az életben a dolgok maguktól a helyükre kerülnek, és ez hatalmas erőt adott neki a megpróbáltatások során.

„Az elmúlt egy év egy nehéz, embert próbáló folyamat volt, de ehhez úgy kell hozzáállni, hogy most ez a feladat, ezt kell megoldani. Mert az életünkben mindig minden változik, és csak úgy van esély a túlélésre, ha megtanulunk alkalmazkodni. Anyaként nagyon nehéz volt, hogy nem lehettek velem a gyerekeim, és ezen az érzésen az sem tudott változtatni, hogy valójában én magam is tudtam: nem engedhetem, hogy így lássanak.”