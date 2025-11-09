Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szakcsi Lakatos Róbert durván kiosztotta a Megasztár mestereit: Herceg Erika megsemmisült

botrány
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 20:00
MegasztárHerceg ErikaSzakcsi Lakatos Róbert
Váratlan helyről találták be a Megasztár mestereit. Szakcsi Lakatos Róbert könyörtelenül kiosztotta Herceg Erika énekesnőt.
Bors
A szerző cikkei

A TV2 Megasztár legutóbbi élő show‑ja után nagy vita robbant ki a közösségi médiában: a mesterek szereplése egyesek szerint inkább kínos, mint inspiráló. Bár a versenyzők hétről hétre bizonyítják tehetségüket a színpadon, az extra produkciók során a mesterek megjelenése sokakat inkább zavarba ejt, mint elragad. A műsor harmadik élő adásán Herceg Erika lépett fel új dalával, a „Sebzett”-tel – ami Szakcsi Lakatos Róbertnek különösen nem nyerte el a tetszését. Facebook posztjában alaposan beleállt a Via Gra együttes egykori sztárjába.

Megasztár herceg erika
Szakcsi Lakatos Róbert Herceg Erika produkcióját finoman szólva sem méltatta (Fotó: Máté Krisztián)

Herceg Erika extra produkciója heves indulatokat váltott ki a zongoraművészből

Szakcsi Lakatos Róbert, aki egyebek mellett zeneszerzőként és zongoraművészként ismert, nem finomkodott.

Az extra produkciókat nem szabadna erőltetni, mert a mesterek nagyon rosszak, sokkal rosszabbak, mint a versenyzők, még így is, hogy playbackelnek!

– fakadt ki a zenész. Itt még nem állt meg, sőt, fokozta a kemény kritikát: „Ez nagyon nagy ciki, hogy ott ülnek, kritizálnak és mikor felállnak énekelni, akkor nagyon nem tudnak semmit!” A szakmai háttérrel bíró zenész végül kiemelte, hogy ő nem néz ilyen műsorokat alapjáraton, de mivel több ismerőse és rokona is elindult a versenyen, így kötelességének érzi figyelemmel követni az eseményeket.

A mesterek nem ismerik a zenei szaknyelvet?

A kommentszekcióban további kritikus észrevételek is születtek:

A zenei szaknyelv ismerete nulla a mesterek részéről. A zeneelmélet ismerete ugyancsak nulla, ami – egyesek szerint semmire nem jó –, ami minden alapja a zenében. Elcsíptek celeb‑pályájuk során egy‑két szakkifejezést, és azt sem a megfelelő kontextusban alkalmazzák, gyakran ismételgetve

– hangzott a kőkemény kritika. Róbert maga is feltette a kérdést: mi lenne, ha a mesterek valóban élőben énekelnének, és nem csupán playbackkel állnának színpadra?

Lélegzet visszafojtva várják Erika válaszát

Egy ország várja a választ: vajon változik-e a mesterek szerepe, lesz-e bármilyen reagálás az eddigi kritikákra, vagy marad a megszokott formátum? A nézők kíváncsian figyelik, hogyan alakul a következő élő show, ahol ismét a versenyzők tehetsége és a mesterek produkciója kerül majd reflektorfénybe, és mindenki izgatottan várja, hogy szóba kerülnek-e a felhozott vádak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu