Szakcsi Lakatos Róbert durván kiosztotta a Megasztár mestereit: Herceg Erika megsemmisült

A TV2 Megasztár legutóbbi élő show‑ja után nagy vita robbant ki a közösségi médiában: a mesterek szereplése egyesek szerint inkább kínos, mint inspiráló. Bár a versenyzők hétről hétre bizonyítják tehetségüket a színpadon, az extra produkciók során a mesterek megjelenése sokakat inkább zavarba ejt, mint elragad. A műsor harmadik élő adásán Herceg Erika lépett fel új dalával, a „Sebzett”-tel – ami Szakcsi Lakatos Róbertnek különösen nem nyerte el a tetszését. Facebook posztjában alaposan beleállt a Via Gra együttes egykori sztárjába.

Szakcsi Lakatos Róbert Herceg Erika produkcióját finoman szólva sem méltatta (Fotó: Máté Krisztián)

Herceg Erika extra produkciója heves indulatokat váltott ki a zongoraművészből

Szakcsi Lakatos Róbert, aki egyebek mellett zeneszerzőként és zongoraművészként ismert, nem finomkodott.

Az extra produkciókat nem szabadna erőltetni, mert a mesterek nagyon rosszak, sokkal rosszabbak, mint a versenyzők, még így is, hogy playbackelnek!

– fakadt ki a zenész. Itt még nem állt meg, sőt, fokozta a kemény kritikát: „Ez nagyon nagy ciki, hogy ott ülnek, kritizálnak és mikor felállnak énekelni, akkor nagyon nem tudnak semmit!” A szakmai háttérrel bíró zenész végül kiemelte, hogy ő nem néz ilyen műsorokat alapjáraton, de mivel több ismerőse és rokona is elindult a versenyen, így kötelességének érzi figyelemmel követni az eseményeket.

A mesterek nem ismerik a zenei szaknyelvet?

A kommentszekcióban további kritikus észrevételek is születtek:

A zenei szaknyelv ismerete nulla a mesterek részéről. A zeneelmélet ismerete ugyancsak nulla, ami – egyesek szerint semmire nem jó –, ami minden alapja a zenében. Elcsíptek celeb‑pályájuk során egy‑két szakkifejezést, és azt sem a megfelelő kontextusban alkalmazzák, gyakran ismételgetve

– hangzott a kőkemény kritika. Róbert maga is feltette a kérdést: mi lenne, ha a mesterek valóban élőben énekelnének, és nem csupán playbackkel állnának színpadra?

Lélegzet visszafojtva várják Erika válaszát

Egy ország várja a választ: vajon változik-e a mesterek szerepe, lesz-e bármilyen reagálás az eddigi kritikákra, vagy marad a megszokott formátum? A nézők kíváncsian figyelik, hogyan alakul a következő élő show, ahol ismét a versenyzők tehetsége és a mesterek produkciója kerül majd reflektorfénybe, és mindenki izgatottan várja, hogy szóba kerülnek-e a felhozott vádak.