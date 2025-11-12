Kimondta a Házasság első látásra sztárja: "El szeretnék válni"

Anna és Peti házassága a "Házasság első látásra" című műsorban már korábban egyszer válságba került, mivel mindketten levették a jegygyűrűjüket, jelezve a kapcsolatuk végét. Akkor a páros vitája abból fakadt, hogy míg a férj testileg is közeledne, addig a feleség ezt rendre elhárítja.

Végül olyannyira elharapódzik, hogy mindketten ledobják a jegygyűrűjüket az asztalra. A szakértők szerint Anna szigorú elvei és a testi intimitás iránti elutasítása mögött mélyebb okok húzódhatnak. A pszichológusok úgy vélik, hogy Anna megfelelési vágya a konzervatív neveltetéséből ered, és ez megnehezíti számára, hogy átlépje a saját határait. Peti, aki egyre türelmetlenebb, úgy érzi, hogy a kapcsolat nem éri meg a fáradozást, mivel hiányzik az intimitás.

Mivel már akkor a pár jövője kérdésesé vált, hiszen mindketten kifejezték, hogy nem tudják, hogyan léphetnek tovább a kapcsolatukban. A szakértők javasolták, hogy vegyenek részt egy szexuálpszichológus által vezetett tanácsadáson, hogy biztonságos környezetben beszélhessenek a köztük lévő feszültségekről.

Ám most így fest tényleg vége a házasságuknak, ugyanis Anna komoly döntést hozott meg, amiről természetesen férje, Peti is elárulta a véleményét. Anna nyíltan kimondta a pszichológusok előtt: "El szeretnék válni".



