Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Renátó, Jónás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kimondta a Házasság első látásra sztárja: "El szeretnék válni"

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 08:40
Annakapcsolatváláspszichológusválság
Pszichológus előtt vallott szint a Házasság első látásra sztárja.
K. C.
A szerző cikkei

Anna és Peti házassága a "Házasság első látásra" című műsorban már korábban egyszer válságba került, mivel mindketten levették a jegygyűrűjüket, jelezve a kapcsolatuk végét. Akkor a páros vitája abból fakadt, hogy míg a férj testileg is közeledne, addig a feleség ezt rendre elhárítja. 

 

Végül olyannyira elharapódzik, hogy mindketten ledobják a jegygyűrűjüket az asztalra. A szakértők szerint Anna szigorú elvei és a testi intimitás iránti elutasítása mögött mélyebb okok húzódhatnak. A pszichológusok úgy vélik, hogy Anna megfelelési vágya a konzervatív neveltetéséből ered, és ez megnehezíti számára, hogy átlépje a saját határait. Peti, aki egyre türelmetlenebb, úgy érzi, hogy a kapcsolat nem éri meg a fáradozást, mivel hiányzik az intimitás. 

Mivel már akkor a pár jövője kérdésesé vált, hiszen mindketten kifejezték, hogy nem tudják, hogyan léphetnek tovább a kapcsolatukban. A szakértők javasolták, hogy vegyenek részt egy szexuálpszichológus által vezetett tanácsadáson, hogy biztonságos környezetben beszélhessenek a köztük lévő feszültségekről.

Ám most így fest tényleg vége a házasságuknak, ugyanis Anna komoly döntést hozott meg, amiről természetesen férje, Peti is elárulta a véleményét. Anna nyíltan kimondta a pszichológusok előtt: "El szeretnék válni".

 

 


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu