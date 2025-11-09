Meglepő vallomást tett a Házasság első látásra sztárja: hatalmas hibát követett el az esküvőn

A Házasság első látásra 3. évadának végéhez közeledve a házaspárok élete egyre inkább összekuszálódik, mintsem rendeződni kezdene. Véget nem érő viták, a kezdetek óta megoldatlan sérelmek, és újonnan feltörő traumák nehezítik a szereplők életét, és bizonyára mindegyikőjüknél akad olyasmi, amit legszívesebben visszavonnának. Bizony, még a műsor laza szívtiprója, Varga Sándor is megbánt valamit, a Borsnak árulta el, hogy mit.

A Házasság első látásra Sanya és Rita történetébe nem hozta meg a happy endet, bár a férj nem zárkózik el a változástól (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Rita és Sanya szempontjából eddig nem mondható egy sikeres kísérletnek, bár persze még nem értünk a hat hét végére. A házaspár mondhatni már az első percektől kezdve vitázik és sok esetben úgy tűnik, semmiben sem képesek egyetérteni. Mindezek ellenére a férj most beismerte, talán volt, amiben hibázott.

„Nem szoktam mindig nézni a műsort, csak ha éppen úgy alakul, de azt tudom, hogy amit például visszagondolva másképp csinálnék, az az esküvő” – vágott bele Sanya.

Az az igazság, hogy az esküvő előtt elég sokat kellett várnom, és addig elfogyasztottam néhány whiskyt is. Nem voltam részeg, de az utolsót lehet, hogy nem kellett volna, mert addigra egy picit becsiccsentettem, ami miatt túltoltam a dolgokat. Valószínűleg ott valamivel visszafogottabbnak kellett volna lennem, de így sikerült

– vallotta be őszintén.

A Házasság első látásra 2025-ös évadának rangidős szereplője most olyan vallomást tett, amire még mi sem számítottunk (Fotó: Bors)

A Házasság első látásra vége még nincs kőbe vésve

Bár úgy tűnik, Fűzfa Rita és Varga Sanya sorsa már megpecsételődött, de a férfi mégsem vált el, annak ellenére, hogy nagyon erősen fontolgatta. Ennek az oka pedig az, hogy szeretne okulni a többiek sorsából, bár attól sem zárkózik el, hogy Ritával valamennyit javuljon a kapcsolatuk.

„Én ebből tanulni akarok. Végig akarom csinálni a kísérletet, és bentről akarok ebből következtetéseket levonni, tanulni, tapasztalni, mert akkor, ha a következő kapcsolatomban lesz valamilyen probléma, már könnyebben tudom majd megoldani az itteni tapasztalataim segítségével. Hiszen tudom, milyen irányba kell elmenni, vagy kikhez kell fordulni, ha szakemberre van szükség” – árulta el.

És ha mindeközben Rita változtat a viselkedésén, hogy állandóan engem degradál és szid, akkor lehet, hogy még egy kedvesebb, normálisabb kapcsolat is kialakulhat közöttünk a végére, ezzel a tanulási folyamattal párhuzamosan

– tette még hozzá.