Fontos közleményt tett közzé a TV2 a Házasság első látásra című műsorról

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 17:55
Érzelmek, izgalmak és nagy nyeremények ma este a TV2-n!
Ma este a Házasság első látásra új epizódjában különleges vendégek érkeznek, akik alaposan felforgatják a házaspárok mindennapjait! Rebeka és Zsolt két gyermekkel találja szembe magát, Dani pedig Kármen családjával ül le egy mély beszélgetésre. Közben Réka és Ricsi között úgy tűnik, végre megtörik a jég – de vajon meddig tart a béke?

Szürreális képsorok - Viki kutyaultrahang vizsgálatra invitálta Attilát: 

Ricsi szerint Réka nem tudott beszélni a saját érzéseiről: 

Ne maradj le a Házasság első látásra legújabb részéről ma este 19.45-kor a TV2-n!

A Legyen Ön is milliomos! ma esti epizódjában Wágner Péter Antal folytatja a menetelést – az előző adásban való játéka alapján 2 millió forintja már garantált, és ma az is kiderül, tudja-e gyarapítani ezt az eddig is már szépnek mondható összeget.

A játékosszékben helyet foglal Sterczel Károly is, aki elárulta, ugyan jogot hallgat, de eszében sincs ezen a területen elhelyezkedni. Sokkal nagyobb vágya, hogy például török tolmács legyen.


És hogy milyen érdekességeket árulnak még el magukról Palik Lászlónak a játékosok? Kiderül 21:20-tól a TV2-n!
 

 

