Betelt a pohár: Bíróságra megy a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra egykori sztárja Dr. Gaál Zoltán mostanra már rutinosan kezeli a nyilvánosság figyelmét, és ezúttal is magabiztos könnyedséggel állt bele egy kényelmetlen helyzetbe: egy nosztalgiázós, saját exeit megidéző, túl jól sikerült önironikus posztot dobott ki a közösségi oldalakra, amit – ahogy ő fogalmaz – egyszerűen „félreértett az internet”. A bejegyzés eredetileg csak egy laza, vicces visszatekintésnek indult, de hamar olyan indulatokat váltott ki, amilyenekre még ő sem számított.

„A túl jól sikerült önironikus posztomnak köszönhetően még Mérő Vera is belém állt” – kezdte Zoli a Borsnak, amikor arról kérdeztük, mégis mi indította el az egész lavinát. A posztban a Házasság első látásra dokija arról írt, hogy az utóbbi ismerkedései rendre barátságba torkollottak, és ezt a jelenséget igyekezett humorral kezelni: „Az utóbbi ismerkedéseim mind barátzónában végződtek, ezek szerint biztosan én vagyok az ország friendzone makere, írtam a képek mellé. A kommentelők megjegyezték, hogy biztosan túl fiatalokat vagy nem magamhoz illő nőket választok” – idézte fel.

Zoli állítása szerint minden korábbi kapcsolatáról igyekezett tisztelettel nyilatkozni, de beszámolóiból nem titkolta el a fájó pontokat sem, hogy az a teljes valóságot tükrözze:

Mindenkiről jókat írtam, kivéve a második feleségemről, illetve a Házasság első látásra című műsorban bemutatott exemről, ott is csupán a saját álláspontomat adtam át, de ugyebár az igazság fáj....

– fogalmazott nevetve.

A helyzet akkor durvult el igazán, amikor Mérő Vera is reagált az esetre:

Mérő Vera szóbeli bántalmazónak bélyegzett meg ezért, ami a kisebbik baj. A nagyobbik az, hogy a szakmai oldalamat is elárasztotta, ami viszont már rossz hírnévkeltés, rágalmazás. Ennek lesz jogi folytatása...

– mondta határozottan. Állítja, ő végig próbált kulturáltan kommunikálni, de ebben Vera nem volt partner: „Elkezdett szidalmazni, én pedig próbáltam védekezni, normális keretek között megbeszélni a dolgokat. Ő teljesen elzárkózott mindennemű normális kommunikációtól. Emiatt sajnos a bíróságon kell folytatnunk a beszélgetést...” – tette hozzá komoran Zoli, aki még egy vacsorameghívást is felkínált, hogy tisztázza a helyzetet.