Váratlanul szakított párjával a Házasság első látásra sztárja: „Lemondok a szexről”

Úgy látszik nincs szerencséje a szerelemben Tóth Gergőnek, új kapcsolata is szakítással végződött. A Házasság első látásra jóképű sztárja pedig komoly reményeket és lehetőségeket látott az új szerelemben, bízott benne, hogy ez a lány az igazi.

Házasság első látásra Geri és Renáta kapcsolata válással végződött (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Geri úgy érezte megtalálta az igazit

Nagy lelkesedéssel vágott bele a TV2 műsorába tavaly Tóth Gergő. De a Házasság első látásra műsor szakértői nem a megfelelő párt találták neki, Renátával csúnya válás lett a kapcsolatuk vége. Aztán megismert egy szőke bombázót, de mielőtt hivatalosan is felvállalta volna a televízióban, vége lett köztük mindennek. Aztán sokkolva a rajongókat, a Borsnak elárulta: cölibátust fogad.

Fontos döntést hoztam, amit nagyon komolyan gondolok, inkább lemondok a szexről egy időre, de nem kell több szimplán szexen alapuló kapcsolat, elég volt! Nem kiégtem, csupán úgy érzem, ezek a viszonyok elviszik a fókuszt, hiába csak testiség van, az ember, legalábbis én, akkor is ott hagyok egy darabot magamból és ez nem jó, sérüléshez vezet, nem kell! Mert ezt sokan nem értik, de igaz, a szex az, amivel a másik szívéhez a legközelebb jutunk!

– mondta akkor Geri lapunknak.

De nem tartott sokáig az önkéntes szexmegvonás, megismert ugyanis egy csodálatos lányt, aki talpraesett, szókimondó, jóindulatú, szexi és ami nagyon hiányzott az elmúlt nyolc évben a kapcsolataiból, intellektuálisan is egy szinten vannak. Vagyis csak voltak.

Szétmentünk! Minden nagyon jó volt, úgy nézett ki minden klappol. Nem sokkal utána, hogy összejöttünk, kiment egy munka miatt külföldre, úgy volt, hogy megvárom, mert csak pár hónapra szólt a megbízása. Aztán egyre kevesebbet kommunikált velem, mondta, hogy egy kicsit szüneteljünk, akkor folytassuk, amikor újra itthon lesz. Én viszont úgy voltam vele, hogy akkor döntsük el, vagy együtt vagyunk, vagy nem, és végül én mondtam ki, hogy akkor ezt zárjuk le, legyen vége!

HEL Geri elképesztő mennyiságű szexajánlatot kap a neten (Fotó: Instagram)

Újra önkéntes szexmegvonást vállal

Kíváncsiak voltunk arra, hogy akkor újra cölibátust fogad-e Geri.