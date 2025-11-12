Házasság első látásra: Anna és Peti feladta a kísérletet, elváltak

Bár kezdetben jónak tűnt a kapcsolatuk, mostanra végképp megfeneklett Anna és Peti házassága. A Házasság első látásra párja a keddi adásban már ki is mondta: véget vet a házasságának.
"Azt láthattátok, hogy elég jól indult a kapcsolatunk a Petivel, legalábbis az elején. Aztán belementünk egy ilyen adok-kapokba, hogy most csók vagy szájrapuszi, független ettől, szerintem ennek az egésznek egy sokkal mélyebb mondanivalója lenne, az pedig az őszinteség, ami szerintem egy kapcsolatnak az alapja" – magyarázta Anna, hozzátéve: az őszinteség náluk megszűnt létezni, és, mivel nem haladnak semerre, szeretne véget vetni a házasságának Petivel, és szeretné feladni a kísérletet.
Anna döntését Peti és a szakértők is tudomásul vették. Tóth Melinda pszichológus később kifejtette, hogy ők és Annáék is sokféleképpen próbálták megadni az esélyt a kapcsolatuknak, de azt látják, hogy az elhidegült pár olyan messzire került attól a szinttől, ami mindkettejük számára egyszerre lenne kielégítő, hogy azt az aktuális pillanatban nem tudják megugrani, ha pedig tovább erőltetnék a dolgot, az még nagyobb ellenállást váltana ki.
A szakértők érdeklődésére válaszul Anna elmondta, hogy jól érzi magát, kiállt magáért és nagyon hálás azért, hogy megismerhette a többi szereplőt és barátokra lelhetett bennük.
A történtek után Peti úgy fogalmazott: örül, hogy Anna jobban van, és vidámnak látja őt. Hozzátette, szerinte nem a feladás a jó szó, mert negatív értelmet hordoz, egyszerűen csak így alakult a viszonyuk. A szakítással sem vitatkozott.
Az utóbbi időben már méltatlan volt a felekhez a játék, csak a sárdobálás ment. Kezdetben Peti még türelmes volt Anna szigorú értékrendje miatt, ám az intimitás teljes elmaradása megtépázta a férfi kitartását. Még az esküvőn sem csókolhatta meg a feleségét, és ez a helyzet nem változott sokat az idő múlásával sem.
