Áll a bál a Házasság első látásra háza táján: Senki sem tudja, hová tűnt a TV2 sztárja

Egyre durvább a helyzet a Házasság első látásra 2025-ös évadának párjai között: úgy tűnik, mintha egyik házaspár sem tudna megmaradni egymás mellett. Persze akadtak olyanok, akiknél már az első pillanatoktól fogva tudni lehetett, hogy itt bizony nem fog működni a dolog, elég csak Varga Sanya és Fűzfa Rita párosára gondolni, akiknél igen hamar szóba került a nyitott házasság gondolata is, ugyanakkor voltak olyanok, akikre valódi álompárként tekintett egy ideig a közönség, hogy aztán egyik pillanatról a másikra omoljon össze minden. Ilyen volt Zsolti és Becca kapcsolata, ami már-már tündérmesébe illően indult, ugyanakkor annál nagyobb csalódással ért véget, és bizony ilyen Dudás Anna és Jagicza Peti kettőse is. Anna és Peti is szép párnak tűntek eleinte, azonban olyan gyorsan omlott össze a házasságuk, és temetett maga alá mindenkit, hogy szinte fel sem fogtuk, mi történik.

A Házasság első látásra Petije nem tudja, mikor láthatja újra a feleségét Fotó: TV2

Anna végül hazugsággal, kihasználással vádolta meg Petit, aki viszont később arról beszélt a Borsnak: a felesége egyszerűen meg sem akarta hallgatni őt. "És úgy gondolom, hogy ő is pontosan tudta, hogy ha igaza lenne, akkor végig hallgatná a másikat. Ha viszont tudja valaki, hogy nincs igaza, akkor csinálja ezt a viselkedést, hogy elmondja, sír, toporzékol, üvölt, aztán elviharzik" - magyarázta.

A pár kapcsolata olyannyira elmérgesedett igen gyorsan, hogy Anna fogta magát, és végül Ritához költözött. Aki azonban azt hiszi, ezzel lezárult a történet, hatalmasat téved!

Házasság első látásra: Anna eltűnt!

A műsor hétfő esti adásának előzeteséből ugyanis kiderült: most már nem csak Peti, de Rita sem tud semmit Annáról, ő ugyanis már tőle is elköltözött, és nem is mondott semmit, hogy láthatják-e még valaha.

"Anna elköltözött tőlem. Nem tudom, hogy a vacsorán itt lesz-e, mert abszolút nincs jól" - jelentette ki Rita, hozzátéve: többet ő sem tud.