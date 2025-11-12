Bóza Roland elmesélte, hogyan telt Gordon Ramsay budapesti villámlátogatása

Gordon Ramsay nevét senkinek sem kell bemutatni: ő a hirtelen haragú brit séf és tévés sztár, Michelin-csillagos éttermek tulajdonosa, valamint a „Hell’s Kitchen” című műsor vezetője. Karaktere mindig is izgalmat keltett a gasztronómia világában, hiszen harsány és provokatív stílusával nem fél kifejezni véleményét. Nemrég egy budapesti étterembe látogatott el a Hungarian Hell’s Kitchen-be, ahol a séf – véletlenül épp Bóza Roland –aki Londonban Gordon Ramsay tanítványaként kezdte pályafutását. A Bors újságírója pedig megtudta, hogyan zajlott ez a rövid, de emlékezetes látogatás.

Gordon Ramsay Hell's Kitchenben tett látogatása mindenkinek emlékezetes volt (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Gordon Ramsay véletlen látogatása egy Budapesti étteremben

A brit séf érkezése teljesen váratlanul érte azt a budapesti éttermet, ahol megállt egy gyors videó erejéig Ramsay. Testőrök kísérték a világhírű séfet, külön asztalhoz ültek és a videó elkészítése után el is hagyták a helyszínt, így a vendégek csak futólag láthatták a hírességet. Nem beszélt senkivel, de jelenléte feldobta az ott dolgozók napját is:

Amikor megláttam, hogy Gordon Ramsay itt van, teljesen ledöbbentem. Nagyon gyorsan jött, testőrökkel, és nem szólt senkihez

– mesélte a pincér. A tulajdonos pedig hozzátette:

Határozottnak és kissé bunkónak tűnt, ahogy a műsoraiban, de a látvány önmagában izgalmas volt.

Bárány ebéd és a híres szósz

Az interjú során Bóza Roland elmondta, miért nem kapta meg Ramsay, amit akart:

Gordon Ramsay amúgy jófej ember, csak hirtelen haragú. Tőle nagyon sokat tanultam, és bár most nem találkoztunk, mert mire kiértem, már elveszett Budapest utcáin, írtam neki, hogy visszajöhetne egy bárány ebédre. Ehetett volna egy igazán jót.

Ha kicsit tovább vár, Ramsay akár a híres bárány szószt is megkaphatta volna, de mivel hamar elhagyta a helyszínt, így most ez az ebéd bizony kimaradt. A rövid látogatás így is emlékezetes élményt jelentett Bóza Roland számára, és különleges pillanatokat hozott a személyzetnek és a szemfülesebb vendégeknek.

Bóza Roland Konyhafőnök nyertes séfként főzött volna egykori tanárának (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

A személyzet és vendégek véleménye

A többi vendég szinte észre sem vette a híres séfet, így a látogatás csak a közelében tartózkodók számára volt emlékezetes. A pincér szerint Gordon Ramsay:

Csak ott ült, nem beszélt senkivel, de a jelenléte így is különleges volt, megpróbáltam odamenni, de a testőrei egyértelművé tették, hogy ezt inkább ne tegyem.

Gordon Ramsay budapesti látogatása rövid, de emlékezetes maradt a Hell’s Kitchen Étteremnek. Bár teljesen véletlenül érkezett, a testőrök jelenléte és a híres séf karaktere igazi sztárpillanatot teremtett. Egy biztos: Ramsay újra bebizonyította, hogy hírnevét és karakterét bárhol meg lehet ismerni.