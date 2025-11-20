Gelencsér Timi ismét megnevettette követőit: furcsa dolgok történnek, amikor takarítani kezd

Gelencsér Timi legújabb Instagram-posztja ismét mosolyt csalt a rajongók arcára. A népszerű influenszer egy humoros pillanatot osztott meg követőivel, amely tökéletesen bemutatja, milyen zajlik náluk takarítás közben – pontosabban: mi nem zajlik.

Gelencsér Timi nem hazudtolta meg önmagát - még a takarítást is tánccal váltja fel / Fotó: Markovics Gábor

Gelencsér Timi takarítás helyett táncol

A csoda szép műsorvezető épp a konyhát takarította volna, amikor a tánc - ahogyan az már lenni - teljesen hatalmába kerítette.

Nem tehetek róla, de amint elkezdenék takarítani, ilyen furcsa dolgok történnek… Füge azt nem érti, mi bajom lett hirtelen, Matyi pedig azt, hogy mi történik a konyhában, merthogy az állapota változatlan…

– írta Timi a videó alatt.

A posztból kiderült, hogy Füge, Timi imádott kutyusa teljes értetlenséggel figyelte a gazdája tevékenységét, mialatt Matyi – a műsorvezető szerelme –, azt nem értette, miért van még mindig ugyanolyan állapotban a konyha, mint előtte.

Timi már többször bizonyította, hogy nemcsak csillogó képekkel, hanem hétköznapi, humoros pillanatokkal is szeret kapcsolatot teremteni a követőivel. Mostani története ismét megmutatta: a takarítás körüli káosz náluk is ugyanúgy zajlik, mint bármely más háztartásban — talán csak kicsivel több mosollyal és az aranyos Fügével.

A rajongók imádják az efféle őszinte, hétköznapi helyzeteket, Timi pedig továbbra is gondoskodik róla, hogy legyen min nevetniük.