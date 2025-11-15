Gelencsér Timi brutál spárgát lenyomott: „Igazi feltöltődés volt!”

Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 14:30
Visszatért gyerekkori sportjához az Exatlon gyönyörű sztárja. Gelencsér Timi irigylésre méltó mozdulatokat mutatott be.
Megint sikerült felrobbantania az internetet Gelencsér Timinek! A műsorvezető-modell egy friss videóban árulta el, hogy évek múltával visszatért gyerekkori sportjához, és a követői szerint olyan könnyedséggel mozog, mintha egy napot sem hagyott volna ki.

Gelencsér Timi, Miss Balaton 
Fotó: Markovics Gábor

A videóban Timi látványos mozdulatokkal, elképesztő ügyességgel mutatta be, mennyire nem kopott meg a tehetsége. A rajongók pedig csak kapkodták a fejüket: „De ügyes vagy Timi! Látod, felesleges volt aggódni, hogy menni fog-e, a test emlékszik mindenre!”, „Ajj de ügyes vagy!”, „Nagyon ügyes vagy Timi!”

Nem titok, hogy Gelencsér Timi mindig is sportos életet élt, de mostani visszatérése sokakat meglepett. Úgy tűnik, a gyerekkori szerelem újra fellángolt – és Timi most is teljes erőbedobással, igazi maximalistaként veti bele magát.

A videó alapján egy biztos: a képernyő kedvence nemcsak jó formában van, de újra megtalálta azt a mozgásformát, ami igazán örömet ad neki. A rajongók már most találgatják, hogy talán versenyezni is visszatér? Timi egyelőre nem árult el többet, de a lendületét elnézve semmi sem lehetetlen…

„Visszatérni a gyerekkori sportomhoz igazi feltöltődés volt! Ugyan rengeteget nevettem magamon, hogy miért nem mennek már olyan könnyen és szépen ezek az ugrások, mégis elképesztően boldog voltam. ( ps: letörlöm majd a port a spiccemről és a nyújtott térdemről is) Rengeteg emlék tört fel és igazán nosztalgikus volt újra átélni mindazt, ami gyerekként olyan fontos volt és a biztonságot jelentette. Talán még most is a biztonságot jelenti, csak felnőtt fejjel - egy kicsit másképp” – írta Gelencsér Timi a bejegyzéséhez.

