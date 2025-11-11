„Adjunk hálát mindenért, amink van” - Fontos üzenetet osztott meg Gelencsér Tímea

Ma van az év utolsó tízmilliószoros napja, így, ha esetleg még nem tettük volna meg, akkor itt az ideje annak, hogy előkeressük a pozitív energiákat és gondolatokat. A csinos műsorvezető és egykori szépségkirálynő, Gelencsér Tímea is nemrég ennek kapcsán tett ki egy bejegyzést a közösségi oldalán.

Gelencsér Timi a tízmilliószoros nap kapcsán posztolt a követőinek / Fotó: Markovics Gábor

Gelencsér Tímea: Én ezekben NAGYON hiszek

A gyönyörű műsorvezető a közösségi oldalán bejelentette, nem csak, hogy tízmilliószoros nap van, de ő hisz is benne. Nem ő az egyetlen a hazai sztárok közül: a nyár folyamán például Horváth Gréta is kirakott egy fotót, a jeles nap alkalmából.

Gelencsér Tímea az Instagram-bejegyzésében azt is elárulta, idén ez az utolsó ilyen nap, egyben a legerősebb is.

Ma van az év utolsó 10 MILLIÓSZOROS napja, ami a legerősebb idén! Ma gondolkozzunk pozitívan, manifesztáljunk és adjunk hálát mindenért, amink van! Én ezekben NAGYON hiszek, remélem, nem vagyok egyedül

- írta a posztban.

A tízmilliószoros nap folyamán előtérbe kerülnek a pozitív gondolatok, amik majd kihatással lesznek az elkövetkező hónapokra, így nem meglepő, hogy sokan igyekeznek ekkor kicsit elcsendesedni és magukba nézni, illetve jót cselekedni. Itt írtunk róla, hogy a tízmilliószoros napok a tibeti buddhizmusban olyan napoknak számítanak, amikor a gondolataink, a szándékaink, de még a cselekedeteink ereje is tízmilliószorosan szorzódik.